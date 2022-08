Hàng ngàn khán giả tham gia vòng 1 ‘Fans Of The Year’

Gần 1.000 lá phiếu hợp lệ

Cuộc bầu chọn “Fans of the Year” lần đầu xuất hiện tại VBA 2018 và 20219. Tại VBA 2022, cuộc thi này được tổ chức 3 vòng. Hội cổ động viên của các đội sẽ được bắt cặp và bỏ phiếu bình chọn. Đội nào huy động được nhiều phiếu bầu hơn sẽ giành quyền đi tiếp.

Sau vòng đầu tiên với gần 1000 lá phiếu hợp lệ, hội cổ động viên của các CLB Danang Dragons (được đặc cách), Saigon Heat, Cantho Catfish và Hanoi Buffaloes đã lọt vào vòng 2.





Kết quả chung cuộc của “Fans of the Year” sẽ được công bố vào đêm vinh danh các giải thưởng xuất sắc nhất mùa (VBA - Brought by NovaWorld 2022 Awards).

Tại mùa giải VBA 2022 năm nay, thương hiệu PhinDeli đồng hành với Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam - VBA 2022 để cùng thúc đẩy tài năng Việt và kết nối hàng triệu con tim yêu trái bóng cam.

Được biết, PhinDeli cũng thường xuyên có mặt tại các trận tranh tài nảy lửa với nhiều hoạt động trên sân để truyền năng lượng cho các cổ động viên đến theo dõi trực tiếp.