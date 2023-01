Hành trình như mơ của Volvo tại Car Choice Awards 2022

Sau 6 năm có mặt trên thị trường Việt, Volvo dần chứng minh được sức hút với dải sản phẩm chất lượng và giàu sức cạnh tranh với XC40, XC60, XC90 cho đến S90 và V60 Cross Country. Từ năm đầu tiên với doanh số khiêm tốn, nhiều người chưa biết tới hoặc nhầm nguồn gốc, năm 2022 vừa qua, Volvo Car Việt Nam đã đạt trên 1.600 chiếc, ghi nhận tăng trưởng hơn gấp rưỡi so với năm 2021, qua đó trở thành thị trường tăng trưởng nhanh bậc nhất thế giới của hãng xe Thụy Điển. Thành tích này khiến nhóm nhập khẩu như Lexus hay BMW cũng phải dè chừng.

Thành công của Volvo còn phản ánh rõ nét tại giải thưởng Car Choice Awards 2022. 5 tháng qua, hãng xe sang Thụy Điển có một hành trình như mơ với 3 chiến thắng ở 3 hạng mục. Cụ thể, Volvo S90 chiến thắng hạng mục Hàng ghế sau xe sang 2022, Volvo XC90 chiến thắng hạng mục Xe sang 2022 cho đại gia đình và Volvo XC60 chiến thắng hạng mục Xe sang 2022 cho gia đình nhỏ.

Ba hạng mục trên có nhiều điểm chung, khi nhóm khách hàng mua xe sẽ để tâm tới yếu tố không gian các hàng ghế sau, tính tiện nghi, hệ thống giải trí và công nghệ an toàn. Đây đều là những giá trị hội tụ đầy đủ ở xe Volvo, bởi toàn bộ dải sản phẩm đang phân phối tại Việt Nam nằm trong gói trang bị cao cấp nhất Ultimate trên toàn cầu.

Không những vậy, Volvo còn thuộc nhóm thương hiệu xe sang tiên phong “điện khí hóa” tại Việt Nam với động cơ Plugin Hybrid hoặc Mild Hybrid trang bị trên toàn bộ sản phẩm. Theo quan điểm của Volvo, động cơ Plugin Hybrid là giải pháp hoàn hảo nhất ở thời điểm hiện tại, cho phép người dùng chạy hoàn toàn bằng điện hoặc kết hợp xăng và điện.

Volvo S90 - Chiếc xe mục tiêu của doanh nhân thành đạt

Tại đêm Gala trao giải Car Choice Awards 2022, Volvo S90 chính thức được xướng tên ở vị trí Top 1 hạng mục Hàng ghế sau xe sang 2022. Mẫu sedan Thụy Điển nhận tổng điểm 15,37, trong đó có 15.446 bình chọn từ độc giả và 59 điểm từ Hội đồng tư vấn chuyên môn. Trong hạng mục, Volvo S90 xếp trên Mercedes-Maybach S-Class (14,34 điểm) và Mercedes-Benz S-Class (11,11 điểm).

“Tất cả mẫu xe lọt vào vòng 2 hạng mục Hàng ghế sau xe sang 2022 giải thưởng Car Choice Awards 2022 đều xứng đáng chiến thắng. Tuy nhiên, Volvo S90 lại hài hòa về cả yếu tố giá tiền, thiết kế, không gian và tiện nghi”, ông Đoàn Hiếu Minh, thành viên Hội đồng tư vấn chuyên môn, cho hay. “Một chiếc xe giá 2,32 tỉ đồng, nhưng lại có không gian để chân hàng ghế sau dài gần bằng sedan full-size, có nút bấm để điều khiển và gập ghế phụ phía trước, điều này không thường thấy ở phân khúc sedan hạng sang cỡ trung”.

Dù phân hạng ngang với Lexus ES, Audi A6, BMW 5-Series và Mercedes-Benz E-Class, nhưng Volvo S90 có giá bán rất cạnh tranh, hơn nữa bản L có kích thước vượt trội hơn. So với bản tiêu chuẩn, trục cơ sở của bản L được tăng thêm 120mm, từ 2.941 mm lên 3.061 mm, chiều dài tổng thể đạt 5.090 mm.

Nhờ thế không gian hàng ghế sau trở nên thênh thang, đặc biệt là khoảng để chân hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc. Ở vị trí ông chủ, người dùng có thể chủ động điều chỉnh ghế phụ phía trước, đóng/mở rèm che nắng và cửa sổ trời thông qua nút bấm. Ngoài ra, các tính năng như sạc không dây, chức năng làm mát/sưởi và điều hoà riêng cũng là những “option” giúp S90 có hàng ghế sau thuyết phục bậc nhất trong phân khúc.

Tất cả ghế ngồi sử dụng chất liệu da Fine Nappa cao cấp với thiết kế công thái học ôm sát cơ thể người kết hợp các chi tiết ốp gỗ nội thất màu sắc hài hòa, trang nhã.

Không chỉ ưu ái hàng ghế sau, Volvo S90 còn sở hữu rất nhiều điểm mạnh khác, ví dụ như dàn âm thanh 19 loa Bowers & Wilkins, tùy chỉnh 4 chế độ, hỗ trợ giảm tiếng ồn chủ động. Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí tích hợp tính năng lọc bụi mịn. Cần số pha lê. Màn hình giải trí trung tâm vẫn là loại cảm ứng 9 inch đặt dọc, tích hợp Apple CarPlay.

Khách hàng mua xe sang mặc nhiên cần một chiếc xe sở hữu diện mạo đẹp. Volvo S90 hấp dẫn nhờ phong cách thiết kế tinh tế và lịch lãm. Đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt mạ chrome cỡ lớn. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ Full-LED Active High BEAM, có khả năng thích ứng và thay đổi mẫu hình chiếu sáng nhằm đảm bảo an toàn cho cả những xe cùng lưu thông.

Volvo XC90 - Người vệ sĩ bảo vệ đại gia đình

Vượt qua Mercedes-Benz V-Class (15,04 điểm) và Mercedes-Benz GLS (16,97 điểm), Volvo XC90 đã chiến thắng hạng mục Xe sang 2022 cho đại gia đình một cách ngoạn mục với tổng điểm 19,16, bao gồm 11.973 bình chọn từ độc giả và 67 điểm từ Hội đồng tư vấn chuyên môn.





Hạng mục Xe sang cho đại gia đình tôn vinh những mẫu xe có khả năng chở từ 7 người trở lên ở nhóm xe sang. Ngoài tiêu chí cơ bản trên, mẫu xe muốn chiến thắng ở hạng mục này còn phải xuất sắc về không gian cabin, tiện nghi, sự thoải mái và công nghệ an toàn.

Volvo XC90 sở hữu một khoang cabin tuyệt hảo. Ghế bọc da Fine Nappa cao cấp có đục lỗ thoáng khí làm mát, riêng hàng ghế trước có thể chỉnh điện 8 hướng với các chức năng nâng đỡ đùi, đệm lưng và đệm hông. Trong khi đó, hàng ghế sau có không gian rộng rãi. Ghế có thể trượt lên xuống để người ngồi tìm được tư thế ngồi thoải mái nhất, kết hợp với điều hòa riêng điều chỉnh cảm ứng, rèm che nắng và cửa sổ trời toàn cảnh mang lại cảm giác thoải mái và thoáng đãng. Hàng ghế thứ 3 ngồi được hai người với thiết kế chỉn chu và đảm bảo cảm giác dễ chịu. Hệ thống treo khí nén mang đến trải nghiệm êm ái.

Cốp xe sở hữu tổng thể tích lên đến 2.500 lít nếu gập cả hai hàng ghế, dễ dàng chở theo những hành lý cồng kềnh cho những chuyến đi xa. Đây là khoang hành lý rộng nhất trong phân khúc SUV hạng sang cỡ trung. Cửa cốp sau đóng mở điện có tính năng chống kẹt. Ngoài ra, phía sau còn có nút thông minh nâng gầm và hạ gầm thuận tiện cho việc di chuyển đồ đạc lên xuống xe.

Ngoài ra, không gian cabin của mẫu SUV Thụy Điển này cũng là điểm thu hút với nhiều người. Hầu hết chi tiết được thiết kế tinh tế và đầy tiện nghi như màn hình cảm ứng kích thước lớn, âm thanh hàng hiệu Bower & Wilkins 19 loa, cần số pha lê Orrefors. Giống với ngoại thất, nội thất thiết kế đơn giản, không phô trương và nhấn mạnh vào sự thấu hiểu người tiêu dùng ở phân khúc hạng sang.

Volvo XC90 được mệnh danh là mẫu SUV an toàn bậc nhất thế giới, với ga tự động thông minh, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ lái tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera hỗ trợ đỗ xe, camera 360, đáp ứng chuẩn cao nhất của hệ thống đánh giá an toàn như Euro NCAP hay NHTSA, trong khi IIHS bình chọn XC90 là mẫu xe an toàn hàng đầu.

Volvo XC90 được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản: động cơ Mild Hybrid và động cơ Plug-in Hybrid, giá bán lần lượt 4,05 tỉ đồng và 4,65 tỉ đồng. Phiên bản động cơ Plug-in Hybrid sử dụng động cơ T8, công suất 462 mã lực cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,4 giây. Bộ pin Lithium-ion mang đến phạm vi chạy điện lên đến 77 km, đồng nghĩa nếu chủ xe chỉ di chuyển trong phố để phục vụ công việc hằng ngày, động cơ điện có thể vận hành độc lập mà cần dùng đến động cơ xăng.

“Đơn giản và tinh tế là những từ dành cho Volvo XC90. Dường như những gì không quá cần thiết thì Volvo đã lược bỏ. XC90 thể hiện đúng chất sống Lagom của người Thụy Điển”, ông Nguyễn Mạnh Thắng, thành viên Hội đồng tư vấn chuyên môn nhận định.

Volvo XC60 - Xe sang hoàn hảo cho gia đình trẻ

Thời điểm kết thúc vòng 2, Volvo XC60 thấp hơn 119 bình chọn từ độc giả so với Mercedes-Benz GLC. Thế nhưng, mẫu SUV Thụy Điển đã giành chiến thắng chung cuộc với tổng điểm 18,89 nhờ nhận số điểm vượt trội hơn từ Hội đồng tư vấn chuyên môn.

Bình luận về chiến thắng của Volvo XC60, ông Nguyễn Mạnh Thắng, thành viên Hội đồng tư vấn chuyên môn, cho biết: “Gọn gàng, công nghệ và nhiều tiện ích là những từ được dành cho Volvo XC60. Mặc dù chưa phải là chiếc xe có cảm giác lái thích nhất trong phân khúc, nhưng đây là chiếc xe hài hòa nhất ở tất cả tiêu chí ở hạng mục Xe sang 2022 cho gia đình nhỏ, từ thiết kế, công nghệ, an toàn đến mức giá dễ chịu để có thể sở hữu nó”.

Volvo XC60 nằm ở phân khúc SUV hạng sang cỡ D với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.708 x 1.999 x 1.658 mm cùng trục cơ sở 2.865 mm. Kích thước tổng thể này nhỉnh hơn một chút so với GLC - đối thủ và cũng là mẫu xe xếp ngay sau trong hạng mục này. Nhờ thế, khoang cabin trở nên rộng rãi, cùng với những tiện nghi cao cấp như ghế thiết kế công thái học, bọc da Fine Nappa, có tích hợp hệ thống sưởi và làm mát lưng cho hàng ghế trước.

Tiện nghi giải trí có màn hình trung tâm 9,7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, dàn âm thanh Bowers & Wilkins 15 loa 1.100W, bảng đồng hồ thông số kỹ thuật 12 inch, điều hòa không khí 2 vùng, lọc không khí Clean Zone, cửa sổ trời toàn cảnh hay cần số pha lê Orrefors. Sự thực dụng của XC60 còn được thể hiện ở khoang hành lý thể tích 613 lít.

Xe Volvo nói chung và XC60 nói riêng nổi tiếng với những công nghệ an toàn tiên tiến. Cụ thể, xe bán tại Việt Nam có đủ hỗ trợ lái nâng cao, cảnh báo người lái, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo di chuyển cắt ngang, cảnh báo va chạm phía sau, camera 360 độ...

Hiện tại, Volvo XC60 được nhập khẩu từ Malaysia với giá từ 2,19 tỉ đồng đến 2,75 tỉ đồng. Mẫu xe này mang đến các tùy chọn động cơ xăng hoặc động cơ lai có hỗ trợ sạc điện ngoài Plugin Hybrid. Động cơ Plugin Hybrid cho công suất 462 mã lực, cho phép xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây. Ngoài ra, người lái còn có thể chủ động can thiệp chi tiết tới hệ thống vận hành như động cơ, dẫn động, phuộc nhún, vô-lăng, điều hòa và điều tiết nhiên liệu với 5 chế độ lái (Drive Mode): Hybrid, Pure, Off-Road, Constant AWD và Power.