Hé lộ thông tin ra mắt của The Wolf Among Us 2

Theo SreenRant, kể từ khi Telltale Games hồi sinh và công bố The Wolf Among Us 2, cộng đồng người chơi luôn khao khát để biết thêm nhiều thông tin về tựa game này. Công ty đã hứa hẹn sẽ mang đến các thông tin của trò chơi đến với người dùng vào Game Award 2021 nhưng kết quả vẫn là sự im lặng quen thuộc như từ khi nó được tiết lộ vào 2 năm trước. Nhưng điều này có thể sớm thay đổi qua thông báo mới trên Twitter của hãng game.

Tài khoản Twitter chính thức của Telltale Games đã đăng tải một nội dung về ‘End of 2021 update’, xác nhận nhiều thông tin hơn về The Wolf Among Us 2 sẽ đến vào đầu năm sau. Tuy nhiên thông tin này khá ít ỏi, mặc dù nó nhấn mạnh rằng trò chơi chỉ được sản xuất trước khi nó được công bố, vì vậy có lẽ điều đó giải thích cho việc thiếu thông tin chi tiết về tiến trình của The Wolf Among Us 2. Nhìn chung phần lớn thông tin đều được giữ kín bởi nhà phát hành.





Thông tin mới cập nhật cũng cung cấp những tin tức về những tựa game khác. Nhắc nhở các game thủ rằng Telltale Games đã phát hành lại một số trò chơi mà công ty vẫn giữ bản quyền, đồng thời phát hành chế độ Shadows mới cho Batman: The Telltale Series. Ngoài ra còn có các thông tin về quan hệ đối tác với Deck Nine trên trò chơi The Expanse: A Telltale Series. Cho thấy rõ ràng Telltale đang làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, người hâm mộ của The Wolf Among Us 2 sẽ phải chờ đợi tin tức lâu hơn một chút.