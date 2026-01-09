Hẻm ăn vặt 76 Hai Bà Trưng ở trung tâm TP.HCM đóng cửa: Tiếc nuối kỷ niệm xưa

"Một thời vàng son nức tiếng, nay còn đâu!", "Chỉ còn là kỷ niệm. Hẻm ăn vặt 76 Hai Bà Trưng nay đóng cửa, bị thực khách lãng quên", "Nhớ thời 2014 - 2015 ăn ở con hẻm này, bao nhiêu kỷ niệm ùa về"... nhiều bài viết chia sẻ hình ảnh con hẻm ăn vặt 76 Hai Bà Trưng nổi tiếng ở TP.HCM đóng cửa im lìm với nhiều cảm xúc.

Con hẻm ăn vặt nổi tiếng ở trung tâm TP.HCM một thời, nay đóng cửa trong tiếc nuối ẢNH: CAO AN BIÊN

Ghi nhận của Thanh Niên chiều nay 8.1, cánh cửa dẫn vào con hẻm nổi tiếng đóng kín như hình ảnh mạng xã hội chia sẻ. Phía trước hẻm chỉ còn vài hàng ăn nhỏ thưa khách, không còn không khí nhộn nhịp, tấp nập như nhiều năm về trước.

Mòn mỏi đợi khách ở xe hủ tiếu, bò kho bình dân dọc đường Hai Bà Trưng, trước hẻm 76, bà Bích Ngọc (đã đổi tên - PV) cho biết bà từng bán trong con hẻm từ năm 2015. Tuy nhiên hơn 1 năm trước, vì nhiều lý do, trong đó có câu chuyện lượng khách ngày càng ít và về vấn đề mặt bằng, nên bà cùng nhiều tiểu thương khác "tứ tán" khắp nơi, rời hẻm.

"Hẻm đìu hiu từ 2 - 3 năm nay, đầu năm 2025 thì mọi người rời hẻm gần hết. Trước đó, bán được lắm. Khách kéo tới nườm nượp. Sau này, bán chậm, người mua thưa, người bán cũng thưa dần. Tôi dọn ra ngoài này, bán cũng không khá hơn. Mở bán từ 10 giờ sáng tới chiều tối, chỉ đủ sống qua ngày", bà chia sẻ đầy tiếc nuối.

Nhiều tiểu thương từng bán trong hẻm chuyển ra khu vực đường Hai Bà Trưng để bán ẢNH: CAO AN BIÊN

Trước đó, từ cuối năm 2023, theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, hàng quán trong hẻm đã giảm đáng kể, không khí đìu hiu. Các chủ quán ở đây thì than thở: "Giờ có khách là mừng rồi, nhưng người ta đến thấy vắng quá nên cũng bỏ đi".

Hẻm 76 Hai Bà Trưng từng được xem là một trong những nơi ăn vặt nổi tiếng tại trung tâm TP.HCM. Giữa những tòa nhà cao tầng hiện đại, hẻm này nép mình khiêm tốn trong không gian rộng khoảng 3 m và dài gần 20 m. Nơi đây có gần 20 hàng ăn san sát nhau, bán đa dạng các món như cơm thịt nướng, bánh canh cua, bún Thái, súp cua, bánh mì, phá lấu, các món ốc, chè, gỏi cuốn... Thời điểm còn đông khách, từ 14 giờ đến 18 giờ hằng ngày, hẻm tấp nập người tìm tới, chủ yếu là học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, du khách trong và ngoài nước.

Thực khách lãng quên?

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người cũng để lại bình luận trái chiều về chất lượng món ăn, phục vụ của các gian hàng trong hẻm những năm trở lại đây. Cũng có ý kiến cho rằng với sự phát triển không ngừng, những địa điểm không còn phù hợp với thời đại, nhu cầu của thực khách cũng sẽ bị "chắt lọc", lãng quên.

Một tài khoản bình luận: "Mình thấy hồi đầu năm 2016 - 2017 đi ăn ở hẻm là ổn nhất, đồ ăn còn ngon còn vui vẻ. Ở đó có chị bán bánh tiramisu với cô bán bún Thái ngon. Sau ăn lại không bằng nên mình ít ghé". "Cái hẻm này một thời đông khách, tầm 5 năm trước được bạn dẫn vào ăn súp", một tài khoản khác kể lại kỷ niệm với con hẻm.

Thời điểm 2017, con hẻm đông khách ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chị Thanh Thảo (27 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở phường Sài Gòn (TP.HCM) cho biết từ thời còn là sinh viên, chị đã biết tới hẻm ẩm thực 76 Hai Bà Trưng này vì con hẻm rất nổi tiếng trong giới trẻ.

"Từ hồi tôi mới từ Ninh Thuận lên TP.HCM học ở Thủ Đức cũ, mỗi lần có dịp lên trường ở cơ sở Q.1 cũ, tôi đều cùng bạn bè ghé qua hẻm ăn các món ăn vặt. Con hẻm gắn bó nhiều với kỷ niệm thời sinh viên. Tuy nhiên dần dần, sau khi đi làm, bận rộn với công việc, cũng có nhiều lựa chọn khác, mình cũng ít lui tới", chị chia sẻ.

Nhiều năm không ghé quán, chị Thảo nói rằng mình có chút "thờ ơ" con hẻm. Những ngày qua, khi mạng xã hội và nhiều trang tin tức chia sẻ hình ảnh cánh cửa trước con hẻm đóng kín, các hàng quán phía trước hẻm cũng vắng khách không còn như xưa, chị có phần bất ngờ, nhưng cũng hoài niệm, tiếc nuối về ký ức thời sinh viên.

Cuối năm 2023, hẻm thưa thớt khách ẢNH: HUỲNH NHI

Anh Phúc Huỳnh (30 tuổi) làm việc ở phường Sài Gòn cũng cho biết những năm 2015 - 2016, anh có nhiều lần đến con hẻm để ăn uống, vui chơi cùng bạn bè. Tuy nhiên những năm về sau, anh cũng ít ghé lại vì có nhiều lựa chọn khác phù hợp hơn. Song hẻm 76 Hai Bà Trưng vẫn gắn với nhiều ký ức đẹp của anh một thời.

