Hiểu đúng về phương pháp làm đẹp ít xâm lấn

Số ca biến chứng tăng dịp cận tết

Theo Bệnh viện Da liễu T.Ư, dịp tết này nhu cầu làm đẹp gia tăng, cả nam và nữ. Người đến làm đẹp tăng khoảng 50% so với 2 - 3 tháng trước. Gần đây có phương pháp tiêm trẻ hóa da và hay được nhắc đến là liệu pháp mesotherapy (meso). “Meso là phương pháp tiêm, giúp đưa các hoạt chất điều trị trực tiếp vào lớp trung bì hoặc hạ bì của da. Tùy tình trạng da của khách hàng mà bác sĩ (BS) sử dụng sản phẩm, thành phần phù hợp”, Th.S-BS Trương Thị Huyền Trang, khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc - Bệnh viện Da liễu T.Ư, chia sẻ.

BS Trang cho hay bên cạnh các ca làm đẹp cũng có những ca bị biến chứng sau khi làm tại các cơ sở không có chuyên môn, đặc biệt trong thời gian gần đây, khi phương pháp meso được quảng cáo rất nhiều. Theo BS Trang, trước đây 1 tuần có thể gặp 2 - 3 ca biến chứng do làm đẹp không an toàn, dịp gần tết này các ca biến chứng có xu hướng tăng mạnh hơn, trong đó có những trường hợp biến chứng sau tiêm meso. Một số biến chứng có thể điều trị trong 3 - 4 tuần, nhưng có những biến chứng 3 - 6 tháng sau mới ổn định, như với các trường hợp bị u hạt thì ít nhất 6 tháng mới hoàn thành được kỳ điều trị. Đặc điểm chung những bệnh nhân gặp biến chứng, đa số là do tiêm ở spa không có BS có chuyên môn, kiến thức về thành phần và phương pháp làm đẹp. “Khi làm đẹp, các bạn nên lựa chọn những đơn vị có BS có bằng cấp, đã được đào tạo. Hiện nay các spa tiêm rất nhiều, nhiều người tiêm nhưng chỉ được đào tạo nghề chứ không phải là BS, y tá trong chuyên ngành”, BS Trang lưu ý.

Phương pháp nào phải do bác sĩ chỉ định

BS Trang cũng khuyến cáo, làm đẹp thường phải cần thời gian, nhưng có phương pháp chúng ta có thể thấy hiệu quả khá nhanh, nhưng nên biết rằng các phương pháp đó phải có chỉ định, phải được BS chuyên khoa đánh giá có phù hợp hay không, và lựa chọn thành phần phù hợp nhất, an toàn nhất. BS sẽ là người tư vấn cho bệnh nhân, làm gì thì làm nhưng an toàn phải đặt lên hàng đầu.





Theo BS Trang, với các phương pháp làm đẹp trẻ hóa, chăm sóc da, trên mạng rất nhiều thông tin nhưng để thực hiện thì luôn cần có tư vấn của người có kiến thức chuyên môn sâu để hiểu, để tư vấn đúng về lộ trình chăm sóc, điều trị. Do đó, khi làm đẹp, cần gặp BS chuyên khoa. Một số trường hợp sẽ cần có lộ trình lâu dài để khắc phục cho tình trạng da chứ không phải 1 - 2 lần như các thông tin quảng cáo.