Hiệu quả từ ứng dụng Zalo của công an Bắc Giang

Việc dùng Zalo tương tác với người dân được đánh giá giúp hoạt động của công an trở nên gần gũi hơn, đồng thời thúc đẩy hiệu quả hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trong xã hội, các thủ tục hành chính sẽ được giảm thiểu để tránh phiền hà cho người dân.

224 trang Zalo từ cấp tỉnh đến cấp xã

Từ cuối tháng 6.2021, trang Zalo “Công an tỉnh Bắc Giang” chính thức đi vào hoạt động. Chỉ trong vòng 3 tháng, đến nay, Công an tỉnh này đã triển khai, vận hành 224 trang Zalo từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trong đó, cấp tỉnh có 5 trang Zalo gồm 1 trang Zalo Công an tỉnh và 4 trang Zalo của 4 phòng có chức năng giải quyết thủ tục hành chính. Cấp huyện có 10 trang Zalo và cấp xã có 209 trang Zalo của Công an các xã, phường, thị trấn.

Thống kê, công an các đơn vị, địa phương đã biên tập, đăng tải trên 400 bài viết, video và thông báo đến những người dân, qua đó đã thu hút hàng nghìn lượt xem và chia sẻ. Cũng thông qua các trang Zalo này, đơn vị đã tiếp nhận nhiều tin báo, tố giác về tội phạm, phản ánh, kiến nghị liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính và tình hình an ninh, trật tự.

Người dân tìm và quan tâm các trang Zalo của Công an tỉnh Bắc Giang để nhận các thông tin chính thống được cập nhật hằng ngày

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, việc triển khai các trang Zalo đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của người dân. Bất cứ vụ việc nào liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính và tình hình an ninh, trật tự được người dân phản ánh, lực lượng Công an tỉnh đều nhanh chóng tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời.

“Hầu như các thông tin người dân quan tâm nhất, ảnh hưởng nhiều nhất đến đời sống hằng ngày, chẳng hạn như làm Căn cước công dân như thế nào, đăng ký giấy tờ ra sao,... đều có thể dễ dàng tìm hiểu tại Zalo của công an tỉnh”, anh Hoàng Tuấn (phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang) nhận xét. Đặc biệt, với mỗi lĩnh vực, công an tỉnh lại có một kênh Zalo chuyên trách giúp việc tra cứu, tìm kiếm thông tin của người dân tiện lợi hơn, đồng thời đơn vị chức năng hỗ trợ nhanh chóng hơn

Xây dựng mô hình chính quyền thân thiện là mục tiêu tỉnh Bắc Giang hướng tới Ảnh: Kênh Zalo Công an tỉnh Bắc Giang

Không dừng lại, thông qua các trang Zalo này, lực lượng Công an tỉnh đã cung cấp thông tin về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an từng cấp. Tuyên truyền, phổ biến và vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại địa bàn.

Ngoài ra, mỗi trang Zalo đều có bộ phận trực ban, hotline để tương tác, trao đổi nhanh chóng, nắm bắt tình hình các vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự do người dân cung cấp để kịp thời xử lý, giải quyết. Qua đó, góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính và bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Lắng nghe để hoàn thiện

Hướng tới mục tiêu xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với người dân. Công an tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của đơn vị giải quyết thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công.

Được biết, từ tháng 5 công an Bắc Giang bắt đầu triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân thông qua hình thức quét mã QR tại Bộ phận Quản lý xuất nhập cảnh. Đến nay, đã mở rộng khảo sát đến các đơn vị như: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ và phòng Cảnh sát giao thông.

Trên Zalo người dân sử dụng tính năng quét QR và quét mã QR (bên trên) để truy cập mẫu khảo sát

Công tác khảo sát bước đầu đã cho thấy những hiệu quả đáng ghi nhận, kết quả khảo sát của công dân được cập nhật, thống kê liên tục trên phần mềm. Qua đó các đơn vị có thể thấy được những tồn tại, hạn chế, các ý kiến đóng góp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời có biện pháp khắc phục, cải thiện chất lượng dịch vụ tốt hơn, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Trong thời gian tới Công an tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục triển khai khảo sát sự hài lòng qua mã QR dùng chung tại tất cả các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã.