Hiệu trưởng một trường quốc tế ở Hải Phòng và con trai bị ong đốt tử vong

Ông Daniel Owen đã công tác trong hệ thống QSI suốt 18 năm ảnh: Facebook/Dan Owen/Quality Schools International

Ông Daniel Owen, 47 tuổi, hiệu trưởng của trường QSI là người đến từ bang Idaho (Mỹ), và con trai Cooper, 15 tuổi, đang đi nghỉ dưỡng khi bị đàn ong bắp cày tấn công trong lúc chơi zipline từ một thân cây tại khu du lịch sinh thái Green Jungle gần Luang Prabang (Lào) ngày 15.10.

Theo tờ The New York Times ngày 3.11, hàng trăm con ong bắp cày bao vây hai cha con cùng người hướng dẫn khi họ cố gắng tìm cách tiếp đất an toàn.

Bác sĩ Phanomsay Phakan của Phòng khám Phakan Arocavet, nơi hai nạn nhân được đưa đến đầu tiên, kể lại cơ thể họ "phủ kín những đốm đỏ" với hơn 100 vết đốt.

"Nạn nhân hết sức đau đớn. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng đây là một tình huống vô cùng nguy hiểm vì tôi chưa từng chứng kiến trường hợp nào nghiêm trọng đến thế", bác sĩ Phakan nói với truyền thông địa phương.

Cả hai cha con đều còn tỉnh táo khi được đưa đến bệnh viện và không cho thấy dấu hiệu bị sốc phản vệ. Thế nhưng, tình trạng của họ nhanh chóng xấu đi và họ tử vong chỉ vài giờ sau khi được chuyển đến Bệnh viện tỉnh Luang Prabang.

Ong bắp cày châu Á nằm trong số những loài côn trùng nguy hiểm nhất thế giới. Các chuyên gia cho biết chúng có thể đốt liên tiếp nhiều lần, tiêm vào cơ thể nạn nhân lượng độc tố gây nên đau đớn, hoại tử mô và thậm chí tử vong.

Như đã đề cập ở trên, ông Owen là hiệu trưởng trường quốc tế QSI ở Hải Phòng, thuộc hệ thống trường phục vụ cộng đồng ngoại giao và người nước ngoài sinh sống tại nhiều quốc gia.

Trong thông báo, QSI cho hay ông Owen đã cống hiến 18 năm cho hệ thống trường tư thục này, làm việc tại 5 ngôi trường khác nhau và truyền cảm hứng cho vô số học sinh.