HLV Renard Herve giúp Ả Rập Xê Út đánh bại Messi từng làm thầy ở Việt Nam

Hẳn nhiên, cả 2 bàn thắng của Al Shehri và Al Dawsari ở đầu hiệp 2 đều là những cú dứt điểm đẳng cấp, gồm đủ sự mạnh mẽ, quyết đoán, tinh tế… là yếu tố quan trọng tạo nên cuộc lội ngược dòng của thầy trò HLV Renard Herve. Nhưng trên một chừng mực nào đó, sự toả sáng của các cầu thủ ở hàng tấn công (được “cộng hưởng” bởi sự lúng túng nơi hàng thủ Argentina) chỉ là 2 trong rất nhiều yếu tố cấu thành thắng lợi lịch sử ấy mà thôi.

Bởi nếu không có sự phán đoán, phản xạ cực nhanh và ra vào chuẩn xác của thủ thành Al Owais; nếu không có sự bọc lót rất nhịp nhàng của các hậu vệ và sự hỗ trợ cực tốt của các tiền vệ; nếu không có sự ăn ý (như thể họ đọc được ý nghĩ của nhau) của các trung vệ trong việc phối hợp bẫy việt vị, khiến lối chơi ban bật và chọc khe của Argentina gần như phá sản trong hiệp đầu… thì chắc chắn Ả Rập Xê Út có lẽ đã không thể chỉ để lọt lưới 1 bàn.

Vâng, trong một trận đấu mà Ả Rập Xê Út chỉ có thể kiểm soát bóng 30% (so với 70% của Argentina), chỉ dứt điểm vỏn vẹn 3 lần (so với 15 lần của Argentina), chỉ được đá phạt góc 2 lần (so với 9 của Argentina), chỉ thực hiện 265 đường chuyền (so với 595 của Argentina)… nghĩa là mọi thông số đều nghiêng về phía đội bóng của Messi, thì việc có 2 bàn thắng và chỉ thủng lưới 1 bàn trước hết là kết quả của 1 lối chơi tuy thiên về phòng ngự, nhưng chủ động và hiệu quả.

HLV Renard Herve đã rất dũng cảm (cũng có người bảo ông “liều lĩnh”) khi yêu cầu các cầu thủ liên tục bẫy việt vị một cách triệt để đối cả các quả chọc khe, tỉa bóng cũng như các tình huống chuyền dài của Argentina cho các tiền đạo hoặc tiền vệ tấn công ở tuyến trên. Chọn cách chơi ấy, đồng nghĩa với có thể “sảy”, có thể sai sót, và phản tác dụng. Nhưng các học trò của ông đã thực hiện rất tốt cách phòng ngự này, 3 lần khiến Messi hay Martinez “mừng hụt” vì đưa bóng vào thủ môn mà không được công nhận.





HLV Renard Herve cũng chọn cách tiếp cận trận đấu rất thông minh, khi yêu cầu các học trò liên tục áp sát, vây ráp, vào bóng nhiều khi có phần “rắn” với các ngôi sao của đối phương. Dường như ông đã “bắt bài” rằng những ngôi sao của Argentina sẽ không muốn va chạm 5-5 trong 1 trận đấu với 1 đội “chiếu dưới” như thế này. Và bởi vậy, Ả Rập Xê Út đã rất chủ động trong việc “phá” lối chơi của đối thủ, ngay từ khi các tình huống tấn công còn chưa được triển khai một cách rõ ràng.

Nhưng một điều rất đáng khen ngợi nữa chính là tinh thần chiến đấu đầy quả cảm, cũng như lối chơi vừa tràn đầy sự tự tin, vừa rất đỗi kỷ luật của các cầu thủ Ả Rập Xê Út, điều đã được HLV Renard Herve hun đúc trong suốt 3 năm dẫn dắt đội tuyển này, dù họ phải đối đầu với 1 đội bóng là ứng cử viên vô địch.

Không có gì để nghi ngờ, chính vị “thuyền trưởng” người Pháp Renard Herve là ngôi sao sáng nhất trong “cơn địa chấn” mang tên Ả Rập Xê Út. Xin nhấn mạnh, rằng ông giỏi thật sự, bằng chứng là từng dẫn dắt 2 đội tuyển khác nhau vô địch châu Phi: Zambia (2012) và Bờ Biển Ngà (2015) trước khi đến với Ả Rập Xê Út.

Có một kỷ niệm không vui cho HLV Renard Herve khi ông đến làm việc tại Việt Nam. Đó là lúc ông dẫn dắt CLB Sông Đà Nam Định và chỉ làm việc vỏn vẹn 4 tháng trước V-League 2004. Lúc lên nắm quân, ông thầy người Pháp đã thẳng tay loại đội trưởng Nguyễn Văn Sỹ và đội phó Nguyễn Trung Kiên rồi chia tay đội bóng này vì bất đồng với lãnh đạo. Nhắc lại chẳng qua để cho “câu chuyện” thêm phần gia vị về chiến lược gia này mà thôi!