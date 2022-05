Hồ bơi sinh thái từ Italy mang đến trải nghiệm sống nghỉ dưỡng tại Urban Green

The Aster - trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố sáng tạo

Việc thị trường đón nhận một cách tích cực tháp The Bliss thuộc dự án căn hộ Urban Green là một bảo chứng cho thấy sức hút của không gian sống hướng đến giá trị sức khỏe - điều mà Kusto Home luôn chú trọng và quán triệt trong các dự án của mình bên cạnh các giá trị về vị trí và thiết kế.

Sở hữu vị trí chiến lược tại TP.Thủ Đức - thánh địa mới của thế hệ người mua nhà trẻ tuổi, thành đạt - Urban Green mang đến trải nghiệm “một bước chân, ngàn kết nối”. Chỉ trong bán kính ngắn, cư dân The Aster đã có thể tiếp cận các tiện ích ngoại khu - từ hệ thống siêu thị quy mô, các trường đại học hay các bệnh viện tên tuổi. Trong khi đó, kết nối liên vùng đến khu vực trung tâm hành chính, thương mại của TP.HCM, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hay các tỉnh thành thông qua các tuyến giao thông chiến lược như bến tàu điện ngầm 3B cách dự án trong bán kính 500m, Đại lộ Phạm Văn Đồng, QL13, QL1A...

Nếu The Bliss là mảnh ghép đầu tiên mang sắc màu trẻ trung, sôi động của nhịp sống đô thị, thì The Aster là mảnh ghép cuối cùng thể hiện hoàn hảo mô hình resort-home được kế thừa từ dự án Đảo Kim Cương vốn là khu căn hộ hạng sang mang giá trị nghỉ dưỡng hàng đầu tại TP.HCM. Mật độ xây dựng tại Urban Green chỉ ở mức 32% cũng đồng nghĩa với diện tích dành cho mảng xanh và hệ tiện ích được tăng lên. Những khu vườn tiểu cảnh với cỏ hoa, những cung đường dạo bộ dưới tán cây xanh cùng loạt tiện ích đẳng cấp phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giãn, tập luyện mỗi ngày sẽ làm phong phú thêm trải nghiệm sống, giúp cân bằng tâm-thân-trí.

Song song đó, cư dân vẫn có được sự tiện nghi của cuộc sống thành thị sầm uất nhờ vị trí chiến lược, tiện ích ngoại khu hiện hữu và khu phố mua sắm tại khối đế của dự án. Đặc biệt, hồ bơi sinh thái BioDesign, khái niệm mới được Kusto Home áp dụng tại The Aster, trải nghiệm sống nghỉ dưỡng càng được thăng hoa gấp bội.

Hồ bơi sinh thái BioDesign - chuẩn sống nghỉ dưỡng kiểu mới

Khi nói đến hồ bơi, chúng ta thường có xu hướng nghĩ đến những “khối hộp” bê tông truyền thống hình chữ nhật hoặc oval. Vậy nhưng, trong những năm gần đây, khi sức khoẻ và môi trường sống trở thành mối quan tâm hàng đầu, sự ra đời của công nghệ Biodesign đã làm thay đổi khái niệm hồ bơi theo hướng bền vững hơn, sinh thái hơn, giúp giảm thiểu khả năng xâm lấn môi trường.

Hồ bơi sinh thái BioDesign được thiết kế để tạo ra sự sang trọng, bầu không gian hạnh phúc, giao hoà cùng thiên nhiên. Hẳn nhiên, chất lượng môi trường sống được tăng lên nhờ sự kết hợp của các thành phần tự nhiên với công nghệ tân tiến, nguyên tắc đạo đức và tính thẩm mỹ. Trên thế giới, hồ bơi BioDesign giờ đây đã trở thành một tiện ích được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của con người, đồng thời thích ứng với cảnh quan xung quanh.





Theo đó, với việc ứng dụng công nghệ tiên tiến của Italy sử dụng vật liệu từ thiên nhiên, hồ bơi BioDesign mô phỏng những hồ nước tự nhiên, giúp tạo nên sự hài hòa với cảnh quan tại tháp The Aster. Nhờ loại bỏ bê tông và vật liệu xây dựng truyền thống, hồ bơi BioDesign giúp tạo nên tính bền vững cho môi trường cảnh quan để mang đến trải nghiệm sống đáng giá. So với các hồ bơi truyền thống, hồ bơi BioDesign sử dụng công nghệ muối điện phân, tức không khử khuẩn bằng CLO để đảm bảo độ PH cân bằng với độ PH của nước mắt, không gây cay mắt khi bơi. Đây cũng là mục tiêu mà Kusto Home luôn theo đuổi với định hướng đưa thiên nhiên vào không gian sống trong mọi dự án của mình mà The Aster không là ngoại lệ. Hơn thế nữa, tính chất khép kín của hồ bơi này cũng giúp mang lại sự riêng tư cho cư dân, một trong những yếu tố quan trọng được người mua nhà đặc biệt quan tâm.

Và dù đó là khoảnh khắc đắm mình giữa không gian riêng tư của hồ bơi sinh thái BioDesign và thư thả ngắm nhìn những viên đá cuội lấp lánh dưới ánh mặt trời gợi nhớ đến những đảo san hô miền nhiệt đới hay thả hồn về một miền mộng mơ xa thẳm bên ly vang Ý vào một đêm trăng tròn trên không gian sky lounge với tầm nhìn ngoạn mục, bạn sẽ thấy vô cùng trân quý từng khoảnh khắc sống chậm cùng thiên nhiên. Tất cả những giai âm ấy đang xướng lên bản hòa ca The Aster - nơi mang đến những trải nghiệm đáng nhớ về ý nghĩa đích thực của cuộc sống.