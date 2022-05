Hồ Quỳnh Hương trở lại 'xuất thần' và tiết lộ lý do 'lặn' suốt 10 năm qua

2 tiếng với hơn 20 bài hát cùng ban nhạc Hoàng Nhã, nhóm bè Cadillac đã để lại nhiều dư vị khó quên trong lòng tất cả khán giả có mặt tại Quỳnh 2022 - những người đã chờ đợi, yêu mến giọng ca đất mỏ suốt 10 năm qua.

Hồ Quỳnh Hương tâm sự: “Đã 11 năm từ live show Sắc màu Hồ Quỳnh Hương, bây giờ tôi mới xuất hiện và hát nhiều như vậy trong một chương trình. Thời gian qua, thi thoảng tôi vẫn đi hát nhưng chỉ 2-3 bài thôi. Cho nên hôm nay, trong không gian ấm cúng như thế này, Hương thấy rất run. Chắc là vì xúc động quá nên tim đập nhanh, phần thì lo sợ không biết bản thân hát có tốt không. Âm nhạc của tôi không quá mạnh bạo nhưng đến giờ phút này, khi hát lại những bài hát của mình, tôi chưa bao giờ hết cảm xúc”.

Bữa tiệc âm nhạc khó quên của Hồ Quỳnh Hương

Dù Hồ Quỳnh Hương từ lâu đã không còn hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ nhưng tên tuổi của cô vẫn là một dấu ấn khó phai trong lòng công chúng. Tại sao đêm nhạc lại có tên Quỳnh, nữ ca sĩ giải thích: “Hương rất thích hoa quỳnh, bố mẹ Hương cũng thích nữa. Tôi thích cái tên của mình nhất khi có ai đó gọi Hồ Quỳnh Hương ơi, có ở đây không, đang làm gì đó… Nghe thật dịu dàng, ấm áp.

Cảm ơn bố mẹ đã đặt cái tên đẹp như vậy. May là Hồ Quỳnh Hương chứ không phải tên đó thì có khi bây giờ đang làm nghề khác rồi, chưa chắc đã đi hát đâu. Cái tên ấy sinh ra là để hát. Đó là lý do tôi chọn cái tên Quỳnh 2022 cho đêm nhạc đặc biệt này.

Giống như câu hát của nhạc sĩ Quốc Bảo trong bài hát cùng tên: Và tình đến như loài hoa quỳnh, nở bừng trắng xóa trong màn đêm. Tình tôi hiền lắm, có gió lốc sẽ lớn khôn thêm. Ngoài vườn tối riêng loài hoa quỳnh, làm thành đốm sáng soi lòng tôi. Sao em lại sinh ra, như cơ duyên biết trước”.

Quỳnh cũng chính là ca khúc mở màn của đêm nhạc. Vừa xuất hiện trên sân khấu, Hồ Quỳnh Hương đã biểu diễn liên tục 4 tiết mục mà không cần nghỉ lấy sức sau mỗi bài. Loạt nhạc phẩm Hoang mang, Người yêu dấu ơi, Em nhớ anh vô cùng… như chuyến du hành thời gian đưa khán giả trở về thời hoàng kim của Hồ Quỳnh Hương.

Đồng hành cùng Hồ Quỳnh Hương là ban nhạc Hoàng Nhã, nhóm bè Cadillac và ca sĩ khách mời Minh Dũng - học trò của cô từ cuộc thi Nhân tố bí ẩn. Tiếng hát của nam ca sĩ dày dặn, điêu luyện hơn sau nhiều năm “tòng sư học đạo” với cột hơi vững chắc, lên bổng xuống trầm tròn trịa. Anh hát đơn ca Người tình mùa đông, Con đường màu xanh và song ca Phút cuối cùng “cô giáo”.

Sau phần trình bày của Minh Dũng, Hồ Quỳnh Hương đi từ cuối khán phòng lên hát liên khúc Ước mơ trong đời - Có nhau trọn đời. Giọng ca Quảng Ninh giới thiệu các thành viên ban nhạc và không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc vì đã giúp cô tạo nên những khoảnh khắc đong đầy cảm xúc.

Dù được đào tạo bài bản về thanh nhạc dưới nền tảng học thuật cổ điển, nhưng Hồ Quỳnh Hương vẫn dung hòa được chuyên môn và thị trường. Tên tuổi cô vượt xa các đồng môn của mình khi chuyển hướng hát pop rất thành công để xây dựng cho bản thân lượng người hâm mộ hùng hậu với loạt bản hit ấn tượng.

Giới học thanh nhạc đều biết rằng việc cover bài của Hồ Quỳnh Hương không hề dễ dàng bởi ngoài chất giọng khỏe, luôn đòi hỏi sự nhạy bén, tinh tế trong tư duy xử lý nên thường trở thành thử thách của nhiều thí sinh trong các cuộc thi âm nhạc.

Ngoài những tình khúc buồn, Quỳnh 2022 còn có cả những ca khúc sôi động, tươi vui, lả lơi như Tôi tìm thấy tôi, Với anh em vẫn là cô bé, Vũ điệu hoang dã… Đêm nhạc đã chứng kiến rất nhiều “tuyệt chiêu” khác nhau của giọng ca họ Hồ: chinh phục nốt cao căng đầy, một loạt câu bỏ nhỏ nhẹ tênh và cả những màn thả dốc xuống quãng trầm đầy đặn.

Thế mạnh đáng gờm của Hồ Quỳnh Hương là ở chỗ dù hát nhẹ nhàng, thủ thỉ nhưng vẫn có một độ vang nhất định tỏa ra. Và ngược lại khi lên cao nhưng vẫn đạt độ vang rền, chói sáng cần thiết giúp cô có thể “cân” nhiều thể loại, chủ đề khác nhau.

Với hơn 2 tiếng ca hát liên tục, Hồ Quỳnh Hương đã chinh phục toàn bộ khán giả có mặt trong sân khấu của The Portrait of Mây bằng lối hát từ cộng hưởng tới vang xa, chạy nốt, hay cả kỹ thuật chuyển giọng giữa chest voice (giọng ngực), mixed voice (giọng pha), head voice (giọng óc) một cách mượt mà. Các ca khúc nhạc nhẹ khi được hát lên đầy tinh tế, khi lại lả lơi như ngón tay Hoàng Nhã đang dạo chơi trên những phím đàn trong một điệu jazzy đầy mê hoặc. Sau mỗi tiết mục, khán giả lại vỗ tay rầm rầm và hò hét tên cô như thể “cho thỏa nỗi nhớ”.

Nửa sau của đêm nhạc là những ca khúc nhiều nốt cao hơn, ca sĩ hát thăng hoa hơn và khán giả cũng theo đó mà “đã cái nư” hơn. Trong đó, nhận được hưởng ứng nồng nhiệt nhất là tiết mục Tay trái chỉ trăng, When I need you, Nụ hôn cuối cùng, Anh, Nuối tiếc và 2 ca khúc do chính Hồ Quỳnh Hương sáng tác là Căn phòng mưa rơi, Hãy quay về khi còn yêu nhau.





Khi chương trình đã tới giờ kết thúc, đáp lại những tiếng hô “không muốn về” từ khán giả, Hồ Quỳnh Hương dành tặng thêm mọi người ca khúc Tự nguyện để khép lại đêm nhạc mà những người yêu mến cô đã phải chờ đợi rất lâu.

Trong một khoảnh khắc chia tay khán giả, Hồ Quỳnh Hương đã dành ra ít thì giờ để tâm sự về những nỗi buồn quen thuộc được cô ký gửi trong âm nhạc:

“Khi các bạn buồn, có thể là nỗi buồn không tên, hoặc buồn vì tình yêu, chia ly, lúc đó tôi chỉ muốn được làm người bạn của quý vị. Mong rằng âm nhạc của Hồ Quỳnh Hương như là một tri kỉ của quý vị. Có nhiều bạn khi nghe nhạc của Hương nói rằng em nghe chị hát như là chị đang viết cho em vậy, em thấy chính mình ở trong đó.

Đúng vậy, bởi tôi đã viết cho quý vị, đặt mình vào câu chuyện của các bạn để viết chứ không phải dựa trên câu chuyện của riêng tôi. Mong rằng nếu có ai ở đây buồn, thì cứ buồn cho tới nơi tới chốn và buồn xong rồi thì cho nó qua luôn, để hướng tới tương lai, hy vọng, hạnh phúc mới. Đó cũng là phong cách âm nhạc của Hồ Quỳnh Hương”.

Vì sao gọi đây là sự “tái sinh” của Hồ Quỳnh Hương trong âm nhạc?

Tại sân khấu đêm nhạc, Hồ Quỳnh Hương được MC giới thiệu là một trong những ca sĩ có nhiều cái “nhất” tại làng nhạc: nhiều giải thưởng thanh nhạc nhất, nhiều bài được hát karaoke nhất và… “lặn” sâu nhất.

Trước khi đi đến những tháng ngày sống thanh thản như hôm nay, Hồ Quỳnh Hương từng trải qua nhiều sóng gió khiến hơn một lần cô cảm thấy cô độc, kiệt quệ, mất phương hướng và không tìm được niềm vui sống cho mình. Có phút giây đang hát trước rất đông khán giả lại vô tình trở thành khoảnh khắc nội tâm trống vắng cùng cực, cô mới nhận ra cô đơn không phải là ở một mình mà là không có ai hiểu mình.

Cho tới khi mọi chuyện dường như vượt ngoài khả năng chịu đựng của bản thân, cô học cách buông bỏ để tự cứu lấy chính mình. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hồ Quỳnh Hương bất ngờ tạm xa showbiz, sống kín tiếng và hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Sự vắng bóng của giọng ca từng được coi là lớp diva kế cận kể từ năm 2000 tới nay, tiếp tục khiến công chúng đoán già đoán non đủ điều. Người thì nói hình như cô thất tình “lên bờ xuống ruộng” nên không còn tâm trí nào hát nữa, người lại đoán cô chuyển hướng kinh doanh cho “mau giàu” chứ thị trường âm nhạc giờ cạnh tranh quá. Thậm chí còn có cả tin đồn Hồ Quỳnh Hương bị mất giọng hát nên… buộc phải giải nghệ.

Về phần mình, Hồ Quỳnh Hương bỏ ngoài tai mọi bàn tán, hoài nghi để trở thành một phiên bản khác hẳn khi không đứng trên sân khấu. Ngoài kinh doanh, cô dành thời gian thiền định, ăn chay, học cách nói chuyện với chính bản thân mình để ổn định sức khỏe tinh thần, tích cực tham gia chương trình thiện nguyện giúp ích cho cộng đồng.

Vậy nên với cuộc sống độc thân trầm tĩnh ở tuổi 41, cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và tinh thần khỏe mạnh. Suốt nhiều năm ở ẩn, gần như không có bất cứ thông tin gì về việc có một người đàn ông mới xuất hiện trong cuộc sống của cô. Hơn một lần Hồ Quỳnh Hương khẳng định mình còn trẻ lắm trong đêm nhạc, và việc không còn cố gắng "ăn thua" như ngày xưa khiến cô không vướng bận thị phi và cảm nhận được thế nào là hạnh phúc thực sự:

“Mấy năm rồi, hầu như mình đi tìm tòi làm ăn, kinh doanh, lúc rảnh rỗi thì đi du lịch, thiền tịnh… nên không có thời gian nhiều cho âm nhạc. Nhưng Hương không hề "ở ẩn" mà tạm ngưng hát một thời gian để làm thực hiện những công việc riêng của mình.

Khi hoàn thành rồi, nếu khán giả còn yêu mến thì Hương vẫn hát để phục vụ. Trong những lúc nghỉ ngơi vừa qua, nghệ thuật vẫn luôn cháy trong trái tim của mình. Không bao giờ ngưng được hết, người nghệ sĩ là như vậy, trái tim lúc nào cũng “hát”.

Hiện tại, công việc kinh doanh của Hương đã ổn định, cũng là lúc Hương trở lại với mọi người đây. Quý vị rất quan trọng trong cuộc sống của Hồ Quỳnh Hương. Mỗi khi cất tiếng hát và được mọi người lắng nghe, yêu thích, tôi bỗng thấy cuộc sống thật là ý nghĩa biết bao nhiêu" - cô tâm sự.

Hồ Quỳnh Hương Sinh năm 1980 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Với giọng hát có quãng giọng rộng, âm sắc đẹp cùng kỹ thuật điêu luyện, Hồ Quỳnh Hương được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao, từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Năm 2011, cô mời ban nhạc Gypsy Queen - từ Nhật Bản về để đánh cho mình hát trong live show Sắc màu Hồ Quỳnh Hương. Năm 2013, cô tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm 2018, cô được mời làm giảng viên tại Nhạc viện TP.HCM. Từ cuối năm 2019, Hồ Quỳnh Hương tạm dừng các hoạt động nghệ thuật, ít xuất hiện trước công chúng để dồn lực kinh doanh. Suốt hai năm qua, ca sĩ âm thầm hỗ trợ những suất thực phẩm tươi, thực phẩm chức năng thuần chay… đến lực lượng tuyến đầu cũng như những người dân khó khăn trong thời dịch.