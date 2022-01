‘Hoa cười, người khóc’ tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội

Hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhưng nhiều tuyến đường tại Hà Nội, tiểu thương, chủ vườn đã mang đào, quất ra bày bán, phục vụ người dân chơi tết.

Tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội - chợ hoa Quảng An (P.Quảng An, Q.Tây Hồ), khoảng 1 tuần gần đây, tiểu thương đã mang hoa đào, hoa lê,… ra trưng, bán. Tuy nhiên, tình trạng “hoa cười, người khóc” đang hiện rõ trên nhiều gương mặt tiểu thương vì vắng khách.

Trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng Ban quản lý chợ hoa Quảng An, cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thị trường hoa tết năm nay cũng ảm đạm hơn các năm trước, nhiều gian hàng vẫn chưa mở cửa trở lại.

Theo bà Thanh, từ đầu tháng 1, nhiều tiểu thương mang hoa đào, hoa lê bày bán trước khu vực chợ, nhưng lượng khách rất ít, bày ra rồi lại thu về vì không có người mua.

“Ảm đạm lắm! Năm ngoái còn có khách, năm nay nhiều gian hàng vẫn chưa mở cửa, bày ra không có khách cũng buồn", bà Thanh thở dài.





Nói về lý do vắng khách, bà Thanh cho rằng, một phần do ảnh hưởng của dịch, kinh tế suy giảm; phần nữa là do chất lượng đào năm nay không được tốt so với mọi năm.

Theo bà Thanh, dự kiến phải ngoài rằm tháng chạp (15.12 âm lịch) lượng khách mới có thể đông và thị trường hoa tết mới sôi động trở lại.

Một tiểu thương bán đào trên phố Lạc Long Quân (Q.Tây Hồ, Hà Nội) cho hay, anh dự đoán năm nay sẽ ảm đạm hơn mọi năm nên chỉ mang trưng số lượng ít vì sợ mất chi phí di chuyển, còn lại sẽ bán tại vườn. Đúng như dự đoán, cả ngày chỉ được vài khách tới hỏi mua, nhưng khi nói giá, nhiều người liền rời đi.