Hoa hậu Bình An: Phụ nữ không nên xem thường vũ khí sắc đẹp của mình

Ngày 24.10, người đẹp Bình An giành vương miện Miss Tourism Queen Worldwide 2022 (Hoa hậu Du lịch Thế giới) tại Malaysia. Dù thời gian chuẩn bị cho cuộc thi khá gấp rút và cũng là lần đầu tiên chinh chiến tại đấu trường quốc tế, song thành tích mang về đã đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của người đẹp Kiên Giang.

Mới đây, sau hơn 1 tháng đăng quang, Bình An chính thức tái xuất với một bộ ảnh quyến rũ, khẳng định thần thái của một hoa hậu. Trong bộ ảnh mới, những trang phục Bình An lựa chọn hầu hết là những bộ váy dạ hội cắt xẻ giúp khoe đường cong cơ thể.

Chiếc vương miện tại Miss Tourism Queen Worldwide 2022 là thành quả của quá trình cố gắng không ngừng nghỉ của Bình An, đó cũng là động lực để mỹ nhân 9X cống hiến hết mình với vai trò là một đương kim hoa hậu. Chia sẻ về cảm xúc sau hơn 1 tháng đăng quang, người đẹp Kiên Giang cho biết: “Đăng quang Miss Tourism Queen Worldwide 2022 đã hơn một tháng nhưng thật sự An vẫn còn rất ngỡ ngàng và không nghĩ mình thật sự đã đạt được thành tích danh giá đó. Đối với Bình An, chiến thắng này không chỉ là sự nỗ lực của riêng bản thân mình mà còn là nhờ vào sự hỗ trợ, đóng góp của cả ê-kíp và cả những khán giả đã luôn ủng hộ Bình An”.





Là một đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế, Bình An cũng mong muốn truyền tải thông điệp tích cực, yêu thương bản thân đến phái nữ. Cô nhận định, sắc đẹp chính là vũ khí lợi hại của người phụ nữ hiện đại, giúp họ tự tin, bản lĩnh và tiếp cận được nhiều cơ hội tốt hơn trong cuộc sống. Vì vậy, phái nữ không nên xem thường vũ khí sắc đẹp của bản thân. Bên cạnh đó, Bình An cũng nhấn mạnh thêm, để vũ khí sắc đẹp được phát huy tốt nhất, phụ nữ cần phải có trí tuệ và không ngừng chăm sóc cho khu vườn tri thức của bản thân.

Là đương kim Miss Tourism Queen Worldwide, Bình An mong muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế cái nhìn mới mẻ về sự hiếu khách, thiện lành của con người và những danh lam thắng cảnh đẹp tại quê nhà. Người đẹp Kiên Giang đang cố gắng trở thành người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực phát triển du lịch và hoạt động thanh thiếu niên, để từ đó tạo ra được những giá trị cho xã hội.