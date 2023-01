Hoa hậu nhí đẹp nhất thế giới thay đổi diện mạo bất ngờ sau 11 năm

Alana Thompson sinh năm 2005, sở hữu vẻ ngoài như thiên thần với mái tóc vàng óng ả, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng nụ cười tỏa nắng. Khi mới 6 tuổi, Alana Thompson đã trở thành tâm điểm truyền thông khi giành chiến thắng trong một cuộc thi hoa hậu nhí. Với sự hậu thuẫn lớn từ gia đình, lại đang đà nổi tiếng, Alana Thompson nhanh chóng bước chân vào lĩnh vực truyền hình. Cô bé xuất hiện dày đặc trên các show truyền hình thực tế đình đám của Mỹ như Here comes Honey Boo Boo, Mama June: From not to Hot, Toddlers and Tiaras…

Trong đó, Here comes Honey Boo Boo là chương trình hái ra tiền và kéo dài trong nhiều năm. Mức cát sê mà Alana Thompson nhận được cho một tập Here comes Honey Boo Boo có thể lên đến 50.000 USD. Nhờ đó mà dù còn nhỏ tuổi, Alana đã sở hữu khối tài sản khủng lên đến 500.000 USD. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà Alana Thompson phải trải qua tuổi thơ khá đặc biệt so với những người bạn cùng trang lứa. Thay vì chỉ đi học và thỏa thích vui chơi, Alana Thompson phải làm việc trên trường quay thường xuyên và theo sát lịch trình đã được bố mẹ lên sẵn.

Năm 2019, Alana Thompson phải trải qua một biến cố gia đình lớn khi mẹ ruột của cô bị bắt vì tội tàng trữ ma túy. Uy tín gia đình đi xuống, kéo theo việc các nhà làm phim, nhãn hàng bắt đầu trở nên e dè và không còn mặn mà với Alana Thompson. Bố của hoa hậu nhí sau đó phải bán nhà để có tiền trang trải sinh hoạt. Cô bé tuổi teen sau đó phải dọn đến sống nhờ chị gái. Đây cũng là thời điểm mà ngoại hình của Alana Thompson thay đổi chóng mặt.

Cô bé tăng cân không kiểm soát, thân hình ngày càng mũm mĩm. Theo những gì Alana Thompson thổ lộ với People, cân nặng đỉnh điểm của cô là 208kg. Người hâm mộ nàng hậu nhí năm nào cũng khá bất ngờ khi chứng kiến Alana trở nên “quá khổ” trong các bộ trang phục thể thao xuề xòa.





Alana Thompson thừa nhận việc trưởng thành ở tư cách một ngôi sao nhí không hề dễ dàng chút nào. Cô đã phải trải qua nhiều thăng trầm và không ít lần cảm thấy mất phương hướng, đắn đo về giá trị của bản thân. Ở trường học, Alana Thompson cũng không có nhiều bạn bè. Trong nhiều năm, cô luôn cảm thấy mình phải sống dưới nhân dạng của nhân vật Honey Boo Boo và cố gắng làm hài lòng công chúng.

Sự khác biệt đáng kể về ngoại hình của Alana Thompson so với thời đăng quang hoa hậu nhí khiến nhiều người tiếc nuối. Tuy nhiên, bản thân cô bé lại cảm thấy cuộc sống đang dần trở nên thoải mái hơn khi được làm chính mình. Trải lòng với tạp chí Teen Vogue, Alana Thompson cho biết cô chẳng bao giờ so sánh bản thân với người khác và tin rằng mỗi người đều sở hữu vẻ đẹp riêng. “Nhiều người vẫn xem tôi là cô bé Honey Boo Boo năm nào. Khi ra ngoài, họ vẫn gọi tôi là Honey Boo Boo. Họ nên chấp nhận một điều là tôi đã lớn lên và tôi là một con người thật. Không ít người trên mạng xã hội thường xuyên bình luận về cách tôi ăn mặc, chải chuốt ra sao. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Miễn tôi được làm chính mình là tôi đã hạnh phúc”, hoa hậu nhí một thời nói.

Ở thời điểm hiện tại, khi chuẩn bị bước sang tuổi 18, Alana Thompson đang ấp ủ nhiều ước mơ, hoài bão. Gia đình của cô giờ đã ổn định, thuận hòa. Alana Thompson cũng đã bắt đầu quay trở lại với việc làm người mẫu và tham gia các show truyền hình nhỏ. Dù vậy, cô vẫn đang rất quyết tâm học hành để thi đỗ đại học và trở thành y tá trong tương lai. Bên cạnh đó, Alana Thompson cũng bắt đầu ý thức được căn bệnh béo phì sẽ có ảnh hưởng không tốt về lâu dài nên đã rất nỗ lực giảm cân. Theo New York Post, Alana Thompson dự định chi 13.000 USD để giảm từ 124kg xuống còn 68kg bằng phương pháp suture sculpt thu nhỏ dạ dày.