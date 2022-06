Hoa hậu Tiểu Vy và nhiều hoa hậu nổi tiếng diện đồ ủng hộ cộng đồng LGBTQ+

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi tung ra bộ ảnh mới nhất của mình cùng dòng trạng thái trên facebook cá nhân: “Say it out loud who the real you are and proud of it. So be brave, be confident. Every month of the year is of you” (tạm dịch: Hãy dũng cảm, tự tin cất cao tiếng nói đầy tự hào về con người thật của mình. Vì mỗi khoảnh khắc trôi qua của chính bạn đều vô cùng quý báu) nhằm ủng hộ Tháng tự hào (Pride Month) thuộc cộng đồng LGBTQ+.

Tháng 6 hằng năm được coi là Pride Month - Tháng tự hào LGBTQ+, là thời điểm mà cộng đồng LGBTQ+ trên khắp thế giới cùng tôn vinh sự tự do khi họ được làm chính mình. Họ đã phải đấu tranh trong nhiều thập kỷ để vượt qua định kiến và được xã hội chấp nhận. Tiểu Vy mong muốn bộ ảnh là tiếng nói đầy mạnh mẽ về một niềm tin mãnh liệt và tốt đẹp để cô gửi gắm đến với công chúng nói chung, cộng đồng LGBTQ+ nói riêng.

Với bộ ảnh lần này, nàng hậu Tiểu Vy mang sự tri ân đặc biệt của mình đến với cộng đồng LGBTQ+. Tiểu Vy đã khéo cài cắm những lá cờ lục sắc và phần mắt đầy màu sắc tượng trưng cho biểu tượng của cộng đồng LGBTQ+.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ ảnh, hoa hậu sinh năm 2000 bộc bạch rằng cô có rất nhiều anh chị, bạn bè thuộc cộng đồng LGBTQ+ và cô nhận thấy họ đều là những con người tử tế, tình cảm, hơn hết còn rất tài giỏi. Tiểu Vy chia sẻ thêm rằng đối với cô, mọi giới tính đều đáng được trân trọng, họ có quyền yêu và được yêu. Bên cạnh đó, Tiểu Vy còn cảm thấy vô cùng biết ơn, không kém phần tự hào khi có được những người bạn, những cộng sự - chuyên gia trang điểm, làm tóc, tư vấn thời trang... thuộc cộng đồng LGBTQ+, vì đã luôn bên cạnh, yêu thương, giúp đỡ cô. Bộ ảnh như một “bản tuyên ngôn” đầy tự hào của Hoa hậu Tiểu Vy tri ân đến với Tháng tự hào (Pride Month) của cộng đồng LGBTQ+ vì những cống hiến hết mình mang lại để xã hội cởi mở hơn.

Trước đó, showbiz Việt cũng chứng kiến nhiều hoa hậu từng mặc váy lục sắc lộng lẫy để ủng hộ cộng đồng LGBTQ+.





Ngay cả các hoa hậu đại diện Việt nam dựi các cuộc thi quốc tế cũng lồng ghép thông điệp ủng hộ LGBTQ+, thể hiện qua các bộ trang phục hằng ngày ở các hoạt động tại cuộc thi.

Dải màu cầu vồng tượng trưng cho cộng đồng LGBT+ với ý nghĩa: "đỏ - dũng khí, cam - tri thức, vàng - chiến thắng, xanh lá - phát triển, xanh dương - hi vọng và tím - hội nhập".

LGBTQ+ là các chữ cái viết tắt của Lesbian (đồng tính nữ), Gay (đồng tính nam), Bisexual (song tính), Transgender (chuyển giới) và Queer (có xu hướng tính dục và bản dạng giới khác biệt, hoặc không nhận định mình theo bất kỳ dạng nào) hoặc Questioning (đang trong giai đoạn tìm hiểu bản thân).

Dấu + thể hiện sự tồn tại đa dạng của các nhóm khác trong cộng đồng như: N là Non-binary (phi nhị nguyên giới), I là Intersex (liên giới tính), A là Asexual (vô tính - không bị hấp dẫn tình dục)...