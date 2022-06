'Hoa khôi công nghệ' Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đưa sáng kiến minh bạch từ thiện

“Hoa khôi công nghệ” Phạm Hoàng Thu Uyên là một trong những thí sinh nổi bật tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhờ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, thành tích học tập nổi trội. Người đẹp có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông, Thu Uyên tự tin về các phần thi thể hiện được vẻ đẹp trí tuệ và sự logic. Thí sinh 9X cho biết cô rất kỳ vọng phần thi Người đẹp bản lĩnh, đặc biệt khi nhận được chủ đề Cộng đồng.

Nhiều tháng trước, cô cho biết đã ấp ủ thực hiện dự án công nghệ - xã hội NFT4So, dự kiến triển khai từ giữa tháng 6. Do đó, cô xem phần thuyết trình Người đẹp bản lĩnh là cơ hội để chia sẻ những giá trị mà mình có thể tạo ra cho cộng đồng.

NFT4So là dự án gây quỹ từ thiện ở Việt Nam được Thu Uyên triển khai theo hình thức minh bạch hóa thu chi dự trên công nghệ Blockchain. Dự án bán bộ sưu tập hình ảnh NFT4So với chất liệu là những bức tranh được vẽ bởi trẻ em bị ung thư máu ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Toàn bộ lợi nhuận sẽ được quyên góp cho những bệnh nhân ung thư máu có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương.

Thu Uyên cho biết động lực để cô thực hiện dự án chính là mẹ ruột. Bà qua đời khi cô chưa tròn 18 tuổi vì căn bệnh ung thư. Trong quá trình tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, người đẹp 9X có cơ hội đi từ thiện, gặp gỡ nhiều mảnh đời bất hạnh. Điều này càng thôi thúc cô thực hiện dự án NFT4So, tạo tiền đề cho việc ứng dụng công nghệ Blockchain vào hoạt động từ thiện, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công khai. “NFT4So sẽ tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng và trở thành giải pháp tối ưu, không thể thay thế cho các hoạt động từ thiện trong tương lai”, Thu Uyên bày tỏ.





“Sau phần thi, mong rằng khán giả và ban giám khảo có thể hiểu về dự án NFT4So và mục tiêu lớn nhất của mình khi tới Miss Universe Vietnam 2022”, Thu Uyên nói. Người đẹp quê Hải Phòng chia sẻ rằng cô không mưu cầu gì về danh tiếng, hào quang hay nhận được lợi ích về mặt vật chất. Mục tiêu quan trọng nhất cô đặt ra là có được sức ảnh hưởng để thực hiện các dự án xã hội, từ đó tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng.

"Nếu may mắn nhận được bất ký giải thưởng nào trong cuộc thi, Uyên cũng sẽ dùng toàn bộ phần vật chất có được để quyên góp cho hoạt động từ thiện. Mình dự định sẽ bán đấu giá chiếc váy của đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2022 và bài hát về mẹ mình tự sáng tác của đêm thi tài năng”, nữ thí sinh nói.

Thu Uyên cho biết sau khi gây quỹ thành công 200.000 USD với hai lần mở bán NFT, chi phí sẽ được dùng cho các hoạt động tài trợ cho các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương, tổ chức các sự kiện giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết về bệnh nhân ung thư máu, xây dựng các tài liệu về sức khỏe cộng đồng, truyền thông quảng bá trên các nền tảng số để gia tăng nhận thức, đồng thời có thêm các nhà hảo tâm đồng hành cùng.

Chiều 11.6, Thu Uyên sẽ thể hiện phần thi tài năng với ca khúc Điều con ước do cô tự sáng tác, viết về tình cảm của cô dành cho mẹ. Người đẹp mong muốn lan tỏa thông điệp: “Appreciate every second your mother is alive” (Hãy trân trọng mẹ từng giây phút khi còn có thể). Trước đó, cô được ban giám khảo khen ngợi sau phần thi phản biện về tin đồn “mua vote” vào Top 10 trong tập 7 Face your fears (Đối diện truyền thông).