Hòa Minzy, Thu Trang, Bảo Thanh dành tình cảm đặc biệt với thương hiệu triệu người yêu

Được góp giọng trong bản hòa ca đặc biệt lần này, Hòa Minzy cho biết cô rất vinh hạnh và tự hào vì được đồng hành cùng đại gia đình Vinasoy trong cột mốc kỷ niệm 25 năm. Màn hợp tác này càng ý nghĩa hơn khi các thành viên trong gia đình nữ ca sỹ đều là “fan ruột” của những hộp sữa đậu nành thơm ngon bổ dưỡng đến từ thương hiệu này.

"Hòa cảm thấy rất vinh dự khi được góp giọng trong MV Hòa Ca “Nơi Là Nhà”. Đây là bài hát chính thức đánh dấu cột mốc hành trình 25 năm đáng tự hào của Vinasoy, nhà sản xuất sữa đậu nành hộp giấy được yêu mến nhất Việt Nam.

Nếu mọi người thấy giai điệu này quen thuộc thì chuẩn rồi, vì hòa ca “Nơi Là Nhà” được làm mới từ giai điệu gốc của “Nhà Là Nơi”, một bài hát rất đặc biệt gắn liền với những chiến dịch truyền thông của sữa đậu nành Fami đến từ Vinasoy." Hòa Minzy viết trên trang cá nhân.

“Nhà là Nơi” vốn là bài hát chủ đạo trong các chiến dịch truyền thông của Vinasoy từ năm 2015 và được cập nhật phiên bản mới trong nhiều năm liên tiếp. Đây cũng là bài hát được nhiều ca sĩ tên tuổi như Mỹ Linh, Hoàng Bách, Văn Mai Hương, Noo Phước Thịnh... trình bày trước đó.

Lần này, hòa ca "Nơi Là Nhà" ra mắt nhân kỷ niệm hành trình 25 năm của thương hiệu, gói trọn tình cảm của tất cả những người đang chung tay cùng Vinasoy đóng góp vào một tương lai tươi sáng của đậu nành Việt, hướng về ngày mai dinh dưỡng xanh lành tự nhiên lan tỏa khắp mọi nhà. Phần lời được sáng tác dựa trên tâm tình của người tiêu dùng, đối tác, tập thể nhân viên Vinasoy và được thể hiện với sự hòa giọng của những đối tượng này.

Với ca từ vui tươi, gần gũi, hòa ca "Nơi Là Nhà" là thông điệp tri ân đáng yêu Vinasoy gửi gắm đến không chỉ người tiêu dùng mà còn đến các đối tác đã đồng hành cùng thương hiệu quốc dân suốt 25 năm qua. Phần lời mới được sáng tác dựa trên cảm hứng chia sẻ, kỷ niệm của người tiêu dùng, đối tác và tập thể nhân viên về Vinasoy, Top 5 công ty Sữa Đậu Nành lớn nhất thế giới 4 năm liên tiếp (từ 2018 - 2021 theo Global Data).





Ngay khi ra mắt trên mạng xã hội, bản hòa ca đặc biệt này đã nhận về rất nhiều phản hồi tích cực cũng như chia sẻ chân tình từ người yêu mến thương hiệu.

Nữ diễn viên Bảo Thanh chia sẻ rằng Vinasoy là thương hiệu sữa đậu nành cô tin yêu nhất trong hơn 10 năm qua: "Thanh vẫn giữ thói quen “dúi” vào ba lô của con một hộp Fami Go cho buổi sáng thêm giàu dinh dưỡng, còn Thanh luôn yêu thích vị thanh ngọt dễ chịu của Fami nguyên chất và gần đây nhất là sữa chua Veyo. Sản phẩm của Vinasoy luôn khiến Thanh an tâm, không chỉ vì được sản xuất từ 100% hạt đậu nành thiên nhiên không biến đổi gen, mà còn bởi tâm huyết của thương hiệu luôn được gửi gắm trọn vẹn qua từng sản phẩm, từng hoạt động kết nối với người tiêu dùng."

Diễn viên Thu Trang cho biết, cô đã luôn yêu thích Vinasoy từ những ngày đầu: "Gia đình Trang chắc chắn vẫn sẽ là fan trung thành và nhiệt tình của Vinasoy. Andy nhà Trang đến giờ vẫn mê mệt Fami Can xi, đặc biệt cu cậu cực kỳ khoái nhại lại tiếng “rột rột” dễ thương trong quảng cáo của thương hiệu. Giờ cu cậu còn "kết" thêm Fami Can xi Plus vừa mới ra mắt nữa đó! Mong thời gian tới, tập thể Vinasoy luôn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đi trên hành trình lan tỏa dinh dưỡng xanh lành từ thực vật đến hàng triệu gia đình."

Trước đây với "Nhà Là Nơi", Vinasoy nỗ lực lan tỏa đến cộng đồng cảm hứng giản dị mà đầy ắp tình cảm về gia đình thân thương. Thì nay, với "Nơi Là Nhà", Vinasoy tự hào chia sẻ tình cảm mà rất nhiều đối tượng dành cho nhãn hiệu sữa đậu nành nổi tiếng nhất Việt Nam. Thương hiệu từ lâu đã trở thành một thực thể có ý nghĩa trong đời sống của họ, "một ngôi nhà" bình yên, gần gũi và hiện diện trong trái tim hàng triệu người.