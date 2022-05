Hoàng Cát Group và Dat Xanh Premium ký kết hợp tác chiến lược toàn diện

Theo đó, Dat Xanh Premium trở thành đối tác chiến lược toàn diện, phát triển kinh doanh, độc quyền tiếp thị và phân phối các dự án bất động sản của Hoàng Cát Group trong thời gian tới.

Theo nội dung của buổi ký kết, Dat Xanh Premium và Hoàng Cát Group cùng hướng đến sự hợp tác lâu dài và bền vững, khai thác thế mạnh của mỗi bên trong các lĩnh vực bất động sản; đồng thời cùng mang đến những sản phẩm ưu việt, nâng cao chất lượng sống cho khách hàng.

Hoàng Cát Group hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản. Gia nhập vào ngành bất động sản vào đầu năm 2017, chỉ sau một thời gian ngắn Hoàng Cát Group đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trên mọi phương diện với các danh mục đầu tư hơn các dự án lớn tại các vị trí đắc địa.

Đại diện của Hoàng Cát Group cho biết bên cạnh sức mạnh nội tại với tiềm lực mạnh mẽ, Hoàng Cát Group cũng chú trọng mở rộng và tìm kiếm các đối tác chuyên nghiệp, uy tín để đồng hành phát triển sản phẩm, tiêu biểu trong đó chính là Dat Xanh Premium.

Chia sẻ về sự hợp tác này, ông Lê Công Hoàng - Chủ tịch HĐQT Hoàng Cát Group cho biết: “Chúng tôi tin tưởng và đặt niềm tin lớn với sự hợp tác chiến lược hôm nay sẽ tạo ra những giá trị mới. Với tiềm lực vững mạnh của Hoàng Cát Group cộng hưởng với kinh nghiệm và năng lực của Dat Xanh Premium, đây sẽ là một cú hích lớn, mang đến diện mạo thay đổi mới cho thị trường bất động sản Bình Phước. Đặc biệt trong thời gian tới, Dat Xanh Premium sẽ triển khai tất cả các dự án do Hoàng Cát Group làm chủ đầu tư với hơn 10.000 sản phẩm”.





Trên chặng đường hình thành và phát triển, Dat Xanh Premium đã triển khai độc quyền thành công nhiều dự án như Osimi Phú Mỹ, Opal Skyline, Charm City, Gem Sky World, chuỗi khu nhà phố Tân cổ điển châu Âu One Palace, dự án căn hộ chăm sóc sức khỏe The Peak Garden tại quận 7... Bằng kinh nghiệm và tiềm lực mạnh mẽ đó, Dat Xanh Premium cũng khẳng định vị thế trên thị trường với nhiều giải thưởng danh giá, mới đây nhất Dat Xanh Premium được vinh danh danh hiệu Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2021 do Asia Business Centre đánh giá và xét chọn.

Hiện tại, Dat Xanh Premium sở hữu hệ thống phân phối phủ khắp các tỉnh thành khu vực phía Nam và các tỉnh thành miền Trung với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, uy tín, nhiệt huyết, cháy với nghề và luôn sẵn sàng chinh phục tất cả các dự án trên hành trình tạo dựng sự nghiệp cùng Dat Xanh Premium hoàn thành sứ mệnh rẽ sóng vượt biển, khẳng định vị thế trên thị trường.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Ông Nguyễn Tấn Vinh - Tổng giám đốc Công ty Dat Xanh Premium chia sẻ: “Hiện nay, thị trường Bình Phước đang là điểm sáng đầu tư nhờ nắm giữ nhiều lợi thế bền vững về phát triển công nghiệp, sở hữu nhiều quỹ đất rộng. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng ở đây cũng đang được chú trọng đầu tư phát triển mạnh mẽ. Sự kiện hợp tác chiến lược lần này là dấu mốc quan trọng mở ra những bước tiến phát triển mới, khai thác tối đa tiềm năng của cả hai bên, tạo điều kiện Dat Xanh Premium thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản Bình Phước cũng như góp phần hiện thực hóa giấc mơ của chủ đầu tư trong việc xây dựng và kiến tạo những sản phẩm bất động sản chất lượng”.

Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty cổ phần Đất Xanh Premium và Công ty cổ phần Tập đoàn Địa Ốc Hoàng Cát là dấu mốc quan trọng thắt chặt thêm mối quan hệ cho đôi bên, được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy mới cho thị trường, mang tới các sản phẩm bất động sản hoàn thiện nhất cho khách hàng.