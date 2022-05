Hoàng Duyên hợp tác cùng Calum Scott - giọng ca sở hữu bản hit tỉ view

“Cuối cùng thì Duyên đã có thể tiết lộ nhân vật bí ẩn sẽ collab (hợp tác) với mình trong dự án lần này rồi, đó chính là nam ca sĩ Calum Scott! Một trải nghiệm âm nhạc 'như lên thiên đường' rất thú vị mà Hoàng Duyên muốn nhanh chóng chia sẻ đến các bạn, cùng chờ đón nhé!”, cô viết trên trang cá nhân.

Mới đây, sau khi nữ ca sĩ Gen Z Hoàng Duyên hé lộ sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng nam nghệ sĩ US-UK sở hữu bản hit tỉ view, cộng đồng mạng không khỏi tò mò. Nhiều bình luận dự đoán được đưa ra như Troye Sivan, James Arthur, Calum Scott và thậm chí là cả… Justin Bieber.

Tối 25.5, Hoàng Duyên chính thức công bố nghệ sĩ quốc tế mà cô có màn hợp tác đặc biệt chính là Calum Scott - chủ nhân nút vàng “quyền lực" tại cuộc thi đình đám Britain's Got Talent 2015, sở hữu bản hit tỉ view You are the reason.

Calum Scott sinh năm 1988, là ca/nhạc sĩ người Anh từng giành chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm tài năng Mail's Star Search do Hull Daily Mail tổ chức năm 2013. Nhưng phải đến cuộc thi Britain's Got Talent 2015, cái tên Calum Scott mới thực sự được nhiều khán giả khắp thế giới biết tới. Màn trình diễn với ca khúc Dancing on my own đã khiến cho toàn bộ khán giả có mặt phải nín lặng trong sự xúc động. Giám khảo Simon Cowell khi đó còn dành tặng anh luôn "nút vàng quyền lực" và đặc cách vào thẳng bán kết.





Dù vào đến top 6 trong đêm chung kết Britain's Got Talent 2015 nhưng anh quyết định không đầu quân vào công ty quản lý của Cowell mà tự ra mắt bản cover Dancing on my own. Sự lựa chọn này giúp cho Calum Scott đạt được những thành công đầu tiên trong sự nghiệp khi ca khúc đạt thứ hạng #1 nhiều bảng xếp hạng iTunes trên thế giới và MV Dancing on my own đã đạt hơn 472 triệu view trên YouTube.

Năm 2017, Calum Scott ra mắt MV You are the reason và đây cũng chính là bản hit đưa tên tuổi nam ca sĩ lên một nấc thang mới trong sự nghiệp. Ca khúc sản xuất bởi Fraser T. Smith và được phát trực tuyến hơn một tỉ lần, bán hơn 5 triệu bản trên toàn thế giới. MV You are the reason đã đạt hơn 852 triệu view và MV kết hợp cùng Leona Lewis thu về hơn 452 triệu view giúp cho Calum Scott sở hữu bản hit đạt tổng hơn 1,3 tỉ view và 8,6 triệu lượt thích trên kênh YouTube.

Hiện tại, thông tin cụ thể về sự hợp tác quốc tế giữa Hoàng Duyên và Calum Scott vẫn chưa được chủ nhân tiết lộ ngoài việc sản phẩm âm nhạc sẽ ra mắt vào tháng 6 tới. Tuy nhiên, các fan của Hoàng Duyên hẳn đang nóng lòng chờ đón sản phẩm âm nhạc kết hợp này và cũng là dự án thể hiện tiếng Anh lần đầu trong sự nghiệp của nữ ca sĩ Gen Z.