Hoàng tử Harry lái xe qua đường hầm nơi mẹ anh qua đời với tốc độ tương tự

Đây là lần đầu tiên Hoàng tử Harry tiết lộ lần hồi tưởng lại những khoảnh khắc cuối cùng của mẹ mình - Công nương Diana - trước khi bà qua đời.

Khi đang tham dự trận bán kết Giải bóng bầu dục thế giới 2007 ở Paris (Pháp), Hoàng tử Harry lúc đó mới 23 tuổi đã ngồi xe qua chính đường hầm nơi mẹ anh qua đời 10 năm trước. Trong cuốn hồi ký Spare, sẽ phát hành ngày 10.1, Harry kể lại nỗi đau dữ dội mà anh cảm nhận trong nỗ lực tìm hiểu sự kết thúc của mẹ mình.

Theo cảnh sát, tốc độ chính xác mà chiếc xe chở Diana được cho là đã lái vào thời điểm va chạm không phải 190 km/giờ, như báo chí đưa tin ban đầu.

Harry viết: “Chúng tôi lên đường, len lỏi qua dòng xe cộ, bay ngang qua khách sạn Ritz, nơi Mẹ dùng bữa cuối cùng với bạn trai vào đêm cuối tháng tám năm đó. Rồi chúng tôi đến cửa hầm, lao vút về phía trước, vượt qua gờ ở lối vào, chỗ mấp mô được cho là đã khiến chiếc Mercedes của Mẹ chệch hướng.

Khi chiếc xe đi vào đường hầm, tôi rướn người về phía trước, nhìn ánh đèn chuyển sang màu cam, nhìn những cột bê tông thấp thoáng qua. Tôi đếm chúng, đếm nhịp tim của mình, và trong vài giây, chúng tôi đã ra khỏi hầm.

Tôi ngồi lại rồi khẽ nói: Chỉ thế thôi à? Không có gì. Chỉ là một đường hầm thẳng.

Tôi luôn tưởng tượng đường hầm là một lối đi nguy hiểm, nguy hiểm vốn có, nhưng nó chỉ là một đường hầm ngắn, đơn giản, không kiểu cách. Tôi nghĩ: Không có lý do gì để bất cứ ai phải chết bên trong đó.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ yêu cầu: Đi lại hầm một lần nữa.

Người tài xế nhìn tôi chằm chằm qua kính chiếu hậu: Lần nữa?

Đúng. Xin vui lòng.

Chúng tôi đã đi qua hầm thêm một lần nữa”.

Cuốn hồi ký của Hoàng tử Harry là một cái nhìn “thân mật” và “chân thành” về “những trải nghiệm, những lần phiêu lưu, sự mất mát và bài học cuộc sống”.

“Tôi viết ra điều này không phải với tư cách là hoàng tử vì được sinh ra trong Hoàng gia mà với tư cách là người đàn ông”, Hoàng tử Harry nói. “Tôi hy vọng rằng khi kể câu chuyện đời mình với những thăng trầm, sai lầm, những bài học kinh nghiệm, tôi có thể giúp cho mọi người thấy rằng bất kể chúng ta đến từ đâu, chúng ta có nhiều điểm chung hơn chúng ta nghĩ. Tôi vô cùng biết ơn vì đã có cơ hội chia sẻ những gì tôi học được trong suốt cuộc đời mình cho đến nay và rất vui khi mọi người được đọc bản tường thuật trực tiếp về đời tôi một cách chính xác, hoàn toàn trung thực”.

Trong cuốn sách của mình, Harry nhớ lại cái chết không thể tưởng tượng được của mẹ mình và cuộc đời của anh đã diễn ra như thế nào kể từ thời điểm đó.

Nhà xuất bản Penguin Random House lưu ý rằng Spare đưa “độc giả ngay lập tức quay trở lại một trong những hình ảnh nhức nhối nhất của thế kỷ 20: hai cậu bé, hai hoàng tử, đi sau quan tài của mẹ họ khi cả thế giới dõi theo trong đau buồn và kinh hoàng”.

Đại diện Nhà xuất bản nhận định: “Khi Diana, Công nương xứ Wales yên nghỉ, hàng trăm triệu người tự hỏi hai hoàng tử nghĩ gì và cảm thấy thế nào, cuộc sống của họ sẽ diễn ra như thế nào kể từ thời điểm đó”.

Hoàng tử William cảnh báo Harry không được cầu hôn Meghan Markle

Harry cho biết Hoàng tử William đã cảnh báo anh không nên cầu hôn Meghan Markle vì sợ mối quan hệ của cặp đôi tiến triển “quá nhanh”.

Trong cuốn hồi ký Spare, Harry giải thích rằng anh trai - William - đã bác bỏ ý tưởng rằng Harry và Markle sẽ “trở thành một bộ tứ” với anh và vợ - Kate Middleton - vì cô ấy “dù sao cũng là một nữ diễn viên người Mỹ”.





Tuy nhiên, khi mối quan hệ của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex trở nên nghiêm túc hơn, Harry nói với William rằng anh cảm thấy như người mẹ quá cố Diana đã giúp anh “tìm ra nữ diễn viên phim Suits” - người không phù hợp với Hoàng tử William.

Bất chấp sự do dự của William, cặp đôi đã đính hôn vào năm 2017 - hơn một năm sau khi yêu. Tuy nhiên, quá trình lên kế hoạch cho đám cưới chỉ khiến mối quan hệ giữa hai anh em càng thêm rạn nứt.

Khi chọn địa điểm tổ chức lễ cưới, William đã bác bỏ ý tưởng về việc Harry và Markle kết hôn tại Tu viện Westminster, nơi anh và Middleton đã kết hôn 7 năm trước.

William cũng không muốn cặp đôi chọn St.Pauls - nơi Công nương Diana và Vua Charles kết hôn năm 1981 - bởi vì nó rõ ràng là “quá hoành tráng” cho lễ cưới của họ.

Trong khi đám cưới căng thẳng giữa hai anh em, mối quan hệ của Middleton và Markle cũng trở nên tồi tệ hơn cùng thời gian đó.

Hai người phụ nữ đã có một cuộc chiến khét tiếng về những chiếc váy phù dâu cho ngày trọng đại, đặc biệt là chiếc váy của Công chúa Charlotte.

Hoàng tử Harry tuyên bố trong cuốn hồi ký Spare rằng cha anh, Vua Charles III, nói với anh rằng Hoàng gia không “đủ tiền” để hỗ trợ tài chính cho vợ anh là Meghan Markle.

Theo Công tước xứ Sussex, Vua Charles cho biết ông “đã phải trả” rất nhiều tiền để nuôi con trai út, cùng với Hoàng tử William và Kate Middleton.

Harry (38 tuổi) cáo buộc trong hồi ký: “Cha không hề hỗ trợ tài chính cho Willy và tôi cũng như gia đình chúng tôi”.

Harry viết rằng anh và anh trai William (40 tuổi) “đã đồng ý phục vụ Quốc vương” và luôn giữ tay chân “trong chiếc lồng mạ vàng” để đổi lấy việc được chăm sóc.

Sau khi Harry và Markle (41 tuổi) từ bỏ nhiệm vụ Hoàng gia vào năm 2020, họ bị cắt tài chính và phải trang trải chi phí về an ninh của chính mình.

Năm sau, Harry tiết lộ rằng anh có thể duy trì cuộc sống của gia đình bằng cách sử dụng khoản thừa kế ước tính trị giá 13 triệu USD từ tài sản của người mẹ quá cố của anh.

Theo báo cáo của Forbes, vợ chồng Hoàng tử Harry đã ký một thỏa thuận trị giá 100 triệu USD với Netflix cho loạt phim tài liệu gây chấn động của họ là Harry&Meghan.

Ngoài ra, cặp đôi cũng ký một hợp đồng trị giá 25 triệu USD với Spotify để Markle sản xuất podcast Archetypes.

Hoàng tử William được cho là rất tức giận với những rò rỉ từ cuốn Spare đến mức không tha thứ cho Hoàng tử Harry, những người trong cung điện nói với tờ Vanity Fair hôm 5.1.

Trong các đoạn trích do The Guardian và Page Six thu được trước ngày phát hành cuốn sách, Harry gọi William là “kẻ thù không đội trời chung” của mình, nói rằng anh trai đã “ra đi mãi mãi” sau khi kết hôn với Kate Middleton và cho biết cặp đôi từng bảo anh mặc bộ quân phục Đức Quốc xã.

Hoàng tử William khó chịu nhất về việc Harry đưa vụ ẩu đả của hai anh em từ năm 2019 vào cuốn hồi ký.