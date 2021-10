'Hoàng tử lo-fi' gốc Việt keshi lột xác trong single mới 'Somebody'

Somebody là sản phẩm mới nhất của keshi được ra mắt trong năm nay. Trước đó, ca khúc Beside you đã được nam ca sĩ cho ra mắt cùng EP Always. Ca khúc này từng "làm mưa làm gió" khi cán mốc 31 triệu lượt nghe trên Spotify.

Sau nhiều năm phát hành các single, EP độc lập, "hoàng tử lo-fi" gốc Việt keshi cuối cùng cũng có cho mình một dự án dài hơi - Gabriel. Và Somebody là mảnh ghép đầu tiên trong album đầu tay này.





Đầu tư cho sự nghiệp solo, keshi cũng khiến khán giả thổn thức khi tham gia một trong những bộ phim ấn tượng nhất năm 2021. Kết hợp cùng 88rising, ca sĩ sinh năm 1994 này góp giọng vào album nhạc phim của bom tấn Shang-Chi and The Legends of the Ten Rings. Ca khúc War with Heaven của anh sau khi ra mắt đã lập tức nằm trong top những bài hát được stream (nghe trực tuyến) nhiều nhất trong album.

Xuất phát điểm là một ca sĩ, nhạc sĩ không chuyên, keshi (tên là Casey Luong, sinh ở Houston, bang Texas, Mỹ) thu hút sự chú ý của khán giả từ những bài hát tự sáng tác và phối khí. Đăng tải sản phẩm lên các trang nhạc trực tuyến, chàng trai Casey Luong “bước ra ánh sáng” và chia tay sự nghiệp với ngành y (sau khi khi tốt nghiệp đại học, Casey làm y tá, chăm sóc cho những bệnh nhân ung thư). Đa phần các ca khúc của keshi được xây dựng với cấu trúc không quá phức tạp, sử dụng đơn thuần guitar và giọng hát trầm ấm của mình. Nhưng với người nghe, những yếu tố đó đã đủ để khiến keshi trở nên nổi bật trong làng nhạc indie nói riêng và được các fan thế giới đặt cho biệt danh "hoàng tử lo-fi".