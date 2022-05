Học Big Data - đáp ứng ‘cơn khát’ nhân lực toàn cầu

Lương cao nhưng vẫn khan hiếm nguồn lực

Hiện nay, Dữ liệu lớn (Big Data) là mảnh đất màu mỡ mà nhiều ông lớn công nghệ như: Apple, Intel, Dell, Facebook, Google, Amazon… muốn thống lĩnh. Theo tạp chí Economist, nguồn tài nguyên quý giá nhất hiện nay không phải là dầu mỏ mà là dữ liệu.

Thống kê của ResearchAndMarkets, lĩnh vực này được định giá lên 162,6 tỉ USD vào năm 2021 và đạt 273,4 tỉ USD vào năm 2026, mức tăng trưởng dự báo 11% mỗi năm. Do đó, cơ hội việc làm trong lĩnh vực Big Data rộng mở hơn bao giờ hết.

Cùng với đó, chế độ đãi ngộ, mức lương được ghi nhận là khá cao so với mặt bằng chung. Theo Báo cáo thị trường IT năm 2021 của TopDev, các vị trí có mức thu nhập hấp dẫn là Data Scientist (2.032 USD), Data Engineer (1.737 USD), Big Data Engineer (1.695 USD), IT Business Analyst (966 USD).

Tại Việt Nam, theo dữ liệu từ VietnamWorks, thu nhập trung bình của một nhân viên trong ngành dữ liệu lớn thường rơi vào khoảng 800 - 1.100 USD/tháng đối với nhân sự mới ra trường đến dưới 2 năm kinh nghiệm. Đối với các nhân sự lâu năm thì có thể sẽ lớn hơn rất nhiều.

Song, mặc dù các doanh nghiệp hiện nay trả một mức thù lao rất cao nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cho những vị trí này.

Hướng nghiệp sớm tại SIU, đáp ứng "cơn khát" của thị trường lao động





Học chuyên ngành Hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) tại Trường đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU), sinh viên sẽ được đào tạo theo chương trình được thiết kế đạt chuẩn chất lượng Hoa Kỳ tại các cơ sở đẳng cấp quốc tế, trang thiết bị công nghệ hiện đại, tiên tiến.

Đặc biệt, Big Data là một trong 4 chuyên ngành thuộc khối Khoa học máy tính do vậy, sinh viên sẽ được sử dụng Trung tâm SIU AI LAB - trung tâm Trí tuệ nhân tạo được đầu tư quy mô với trang bị hệ thống máy chủ AI Servers, robot nhập khẩu từ các hãng công nghệ tiên tiến: NVIDIA, Lambda, PAL Robotics… phục vụ nhu cầu học tập, thực hành và nghiên cứu chuyên sâu.

Bên cạnh đó, điểm mới trong công tác đào tạo từ năm 2022 là Chương trình Hướng nghiệp sớm bậc đại học giúp các bạn sinh viên định vị năng lực cá nhân, trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức đáp ứng chuyên môn của ngành nghề đào tạo và sẵn sàng cho các cơ hội nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

PGS-TS Trần Công Hùng - Trưởng khoa Kỹ thuật & Khoa học máy tính của SIU, cho biết: “Thông thường, các bạn sinh viên sẽ phải mất 4 năm để có được những nền tảng kiến thức căn bản và bắt đầu nghề nghiệp của mình. Nhưng với hướng nghiệp sớm, SIU xây dựng chương trình để sau 2 năm đầu, các em sẽ có được ít nhất 70 - 80% kiến thức, kỹ năng chuyên môn để tham gia vào thị trường lao động thực tế tại các tổ chức, doanh nghiệp”.