Hội An yêu cầu gỡ hình ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc ngôi nhà cổ

Chiều tối 14.5, một lãnh đạo TP.Hội An cho biết địa phương vừa nhắc nhở và yêu cầu một nhà thiết kế gỡ hình ảnh chụp người mẫu Giáng My ngồi trên nóc một ngôi nhà trong khu phố cổ Hội An (TP.Hội An) được đăng tải trên phương tiện truyền thông.

Đồng thời, đã chỉ đạo Phòng văn hóa và Thông tin TP.Hội An làm việc với ban tổ chức chương trình nghệ thuật sắp tới để điều chỉnh cho đúng quy định.

Theo vị lãnh đạo này, để xảy ra vụ việc này là do đạo diễn thiếu hiểu biết về vấn đề di sản nên địa phương nhắc nhở, chấn chỉnh. Riêng hoa hậu Giáng My thì làm theo đạo diễn của show diễn chứ cô không cố tình làm việc trên. Khi xảy ra sự việc, cộng đồng đã có phản ứng và TP.Hội An đã nhắc nhở ngay đơn vị thực hiện.

“Việc này không vi phạm về Luật Di sản mà chỉ vi phạm về phạm trù đạo đức. Chúng tôi đã yêu cầu cắt, gỡ bỏ những hình ảnh không phù hợp với di sản trên”, vị lãnh đạo này nói.

Cũng theo vị này, trước đó có một đôi bạn trẻ cũng leo lên nóc nhà cổ để chụp ảnh, nhằm mục đích ăn theo di sản để quảng bá hình ảnh cá nhân của mình. Riêng trường hợp Giáng My thì không phải mục đích đó mà chỉ là thực hiện theo show diễn.





Theo đó, vào chiều cùng ngày (14.5), một số trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh hoa hậu Giáng My đã ngồi lên một mái ngói của căn nhà cổ nằm trong phố cổ Hội An.

Sau hình ảnh đăng tải đã nhận được nhiều lượt bình luận đa phần là phản ứng gay gắt, cho rằng việc ngồi lên mái nhà cổ là thiếu tôn trọng với di sản đã được Tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Được biết, bức ảnh này được chụp để quảng bá cho show diễn Vùng trời bình yên – Homeland được diễn ra vào tháng 6 tới.

Trước đó, vào năm 2019, mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh một số cặp đôi nằm trên mái nhà cổ tại TP.Hội An để chụp ảnh cưới, gây bức xúc dư luận vì cho rằng thiếu tôn, xúc phạm trọng di sản.