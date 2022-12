Hội Doanh nhân trẻ Long An giải quyết việc làm cho 10.000 lao động

Ngày 30.12, Hội Doanh nhân trẻ Long An tổ chức Đại hội khóa VI nhiệm kỳ 2022-2025. Đến dự có ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ; anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam.

Trong phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã hiệp thương chọn cử 45 người tham gia Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An khoá VI, do ông Dương Long Thành làm Chủ tịch và 5 Phó chủ tịch Hội, trong đó có anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Long An.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Đặng Hồng Anh đánh giá cao các kết quả Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An đạt được trong nhiệm kỳ qua, cũng như các chương trình hành động được đề ra tại nhiệm kỳ 2022 - 2025.





Đặc biệt, anh Đặng Hồng Anh đánh giá cao việc Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An đã đồng hành cùng các chính sách an sinh xã hội của tỉnh Long An với đóng góp hơn 20 tỉ đồng và các thành viên của Hội đã tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động. Song song đó, Hội cũng đã có những chương trình thiết thực hưởng ứng chương trình khởi nghiệp quốc gia…

Anh Đặng Hồng Anh chỉ đạo Hội Doanh nhân trẻ Long An nhiệm kỳ 2022 - 2025 cần tiến hành xây dựng phong trào hội mạnh mẽ hơn nữa, đa dạng hóa các thành phần trong hội viên; Đẩy mạnh việc giao lưu, liên kết, đối thoại với lãnh đạo tỉnh Long An về chính sách để tạo môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi, hiệu quả; Tăng cường hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo cho các đoàn viên, thanh niên,…