Hội đồng hương Phú Yên tại TP.HCM trao tặng 3 phòng học mầm non

Ngày 6.1, Hội đồng hương Phú Yên tại TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng 3 phòng học Trường mầm non xã An Chấn (H.Tuy An, Phú Yên).

Sau gần 4 tháng thi công, 3 phòng học trên diện tích gần 500 m2 đã được xây dựng hoàn thiện, khang trang trong khuôn viên Trường mầm non xã An Chấn, với kinh phí hơn 2 tỉ đồng. Toàn bộ kinh phí xây dựng công trình do Hội đồng hương Phú Yên tại TP.HCM tài trợ. Đây là món quà xuân đầy ý nghĩa của Hội đồng hương Phú Yên tại TP.HCM dành cho quê hương.

Dịp này, gia đình ông Trình Quang Phú, Chủ tịch Hội đồng hương Phú Yên tại TP.HCM, tặng thêm cho Trường mầm non xã An Chấn 3 ti vi loại 50 inch, nâng tổng số ti vi mà gia đình ông tặng ngôi trường này lên 10 chiếc.





Trong hai ngày 6-7.1, đại diện Hội đồng hương Phú Yên tại TP.HCM còn trao 3.085 suất quà (trị giá hơn 2,5 tỉ đồng) do hội vận động được cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương trong tỉnh Phú Yên; đồng thời trao 3 xe chở rác trị giá 950 triệu đồng cho H.Tuy An.

Trao quà tết cho đồng bào nghèo là hoạt động thường niên, được Hội đồng hương Phú Yên tại TP.HCM duy trì liên tục trong hơn 30 năm qua.