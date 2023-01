Hối hả về quê

Tết đến sớm nên cũng trông về quê sớm

TP.HCM những ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, dòng xe cộ nườm nượp nối đuôi nhau trong tiếng nhạc chúc mừng năm mới trải khắp các tuyến đường, như sợ rằng chỉ chậm một chút nữa thôi sẽ không kịp về đón tết. Tết Quý Mão 2023 là mùa Tết Nguyên đán đến sớm thứ hai trong thế kỷ này. Có lẽ bởi vậy nên những người con xa xứ trong lòng cũng chộn rộn sớm hơn, hối hả sắp xếp công việc để về ăn tết với gia đình sớm hơn mọi năm.

8 giờ sáng thứ bảy (14.1) trên công trường nhà ga ĐH Quốc gia thuộc tuyến metro số 1 TP.HCM (tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên), gần 20 công nhân, kỹ sư tất bật tay khoan, tay hàn, thực hiện những hạng mục cuối cùng liên quan đến kiến trúc nhà ga. Ở giai đoạn gần cán đích, tất cả các nhà ga trên cao của tuyến metro số 1 đều đã thành hình, đang lắp đặt các hệ thống tự động cũng như hệ thống an toàn. Ga ĐH Quốc gia cũng đã lắp đặt xong lan can thép, lan can inox, hệ thống mái che cùng các hệ thống cơ điện ở tầng sảnh chờ, khu vực sảnh lớn đón khách... Khối lượng thi công của nhà ga đã đạt 94%. Các hạng mục cuối cùng như thang máy nhà ga, kính lan can lối lên xuống, phòng bán vé… dự kiến sẽ được hoàn thành trước tết. Vì thế, dù ngày cuối tuần, lại nhằm đúng 23 âm lịch nhưng các công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài làm việc từ sáng sớm, tiễn ông Công, ông Táo ngay tại công trường.

Cẩn thận rà lại từng mối nối dây điện khu vực đường ray, anh Phùng Văn Mol (quê Bến Tre) cho biết theo lịch, các kỹ sư, công nhân sẽ được nghỉ để đón tết từ 28 tháng chạp (ngày 19.1) và hội quân vào mùng 6 tết (ngày 27.1) nhưng một số bộ phận làm xong việc sớm có thể được về quê ăn tết sớm. Vì thế, mọi người đều đang nỗ lực làm ngày làm đêm, hy vọng chỉ 1 - 2 ngày nữa có thể lên xe về quê đón tết cùng gia đình. Chạy công trường quanh năm suốt tháng, dù quê không phải ở quá xa nhưng một năm, anh Mol cũng chỉ có vài ba dịp được nghỉ đủ dài để về thăm gia đình. Tết Nguyên đán 2022, không phải thi công xuyên tết nhưng do khối lượng công việc lúc đó quá nhiều, thời gian nghỉ tết cũng ngắn hơn nên đến sát tết, anh Mol vẫn chưa cảm nhận rõ được không khí xuân đã về.

“Năm nay công việc cũng hòm hòm, đỡ vất hơn nhiều nên lại có thời gian ngó người qua người lại rộn ràng đi sắm tết, lòng cũng thấy nôn nao. Từ đợt dịch bệnh xong cũng hay nhớ nhà nhiều hơn trước. Chỉ mong sớm làm xong việc để được về ăn tết sớm cùng gia đình. Vé xe tôi đã đặt ngày 28 nhưng nếu về sớm được sẽ đổi vé về luôn”, anh Phùng Văn Mol chia sẻ.

Đáp chuyến bay về quê ở Sơn Tây (Hà Nội) đúng kịp bữa cơm gia đình cúng ông Táo về trời, chị Thùy Dương xúc động vì lần đầu tiên biết cảm giác trở về nhà sau thời gian dài đi công tác xa. Làm việc ở trung tâm thủ đô, chỉ cách nhà có 40 km nên gần như đều đặn tuần nào chị Dương cũng chạy xe máy về nhà. Thế nhưng từ tháng 8.2022, chị được điều chuyển công tác vào TP.HCM và trong suốt gần nửa năm qua không có cơ hội về nhà vì công việc quá bận rộn. “Đợt Tết dương lịch vừa rồi tôi tính về mà lại vướng việc, nghĩ thôi thì cũng sắp tết âm nên ở lại luôn. Cả năm quen dần với những chuyến bay vội vàng, không sáng sớm thì tối muộn để không vướng vào lịch họp nhưng chuyến bay cuối cùng của năm - chuyến bay trở về nhà cảm giác khác lắm, đặc biệt lắm. Đáng ra 28 công ty mới cho nghỉ nhưng tôi xin nghỉ nốt phép, về nhà sớm làm việc trực tuyến. Có lẽ tết năm nay đến sớm nên cũng trông về nhà sớm hơn”, chị Dương bộc bạch.

Sân bay, ga tàu, bến xe căng mình đón cao điểm

Người dân về quê sớm, sân bay, ga tàu, bến xe cũng đón cao điểm sớm hơn mọi năm.





Nếu như những năm trước, sân bay Tân Sơn Nhất phải tới 26 - 27 âm lịch mới bắt đầu ùn tắc thì năm nay từ trước ngày 20 tháng chạp, cảng hàng không nhộn nhịp nhất cả nước đã bắt đầu “nóng hầm hập”. Trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi hướng ra Tân Sơn Nhất, suốt cả tuần qua luôn trong tình trạng ô tô nối đuôi nhau nhích từng chút, dòng xe máy len lỏi kiếm lối chen lên. Theo dữ liệu kế hoạch bay, phương án khai thác tại cảng của Trung tâm điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, từ ngày 8.1 đến nay, chưa ngày nào lượng khách qua cảng xuống dưới 100.000 lượt. Kế hoạch ban đầu, dự kiến giai đoạn trước tết, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đạt đỉnh khách vào ngày 20.1 (29.12 âm lịch) với gần 123.000 người nhưng trong hôm qua (15.1), cảng đã phục vụ tới 877 chuyến bay với gần 125.000 hành khách. Trong đó, có tới hơn 80.700 hành khách bay đi trên 441 chuyến bay. Phía bên ngoài, ô tô, taxi nối đuôi nhau chở khách ra vào liên tục. Lực lượng an ninh được tăng cường để điều tiết phân luồng, tránh tình trạng ùn ứ cục bộ. Bên trong, các quầy check-in khách xếp hàng dài chờ làm thủ tục. Khu vực an ninh soi chiếu hay bên trong khu chờ ra cửa bay cũng đông nghẹt, không còn chỗ trống.

Thời điểm người dân TP rục rịch về quê ăn tết cũng là thời điểm nhà ga quốc tế “căng như dây đàn” đón Việt kiều về nước vui xuân cùng gia đình. Số lượng chuyến bay quốc tế đến VN cùng lượng hành khách trong hôm qua (15.1) thực tế không nhiều (104 chuyến bay quốc tế đến - 19.420 khách) nhưng phía ngoài khu vực sảnh đợi, mọi người chen nhau đứng ngồi, dù mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được sự háo hức chờ hội ngộ người thân. Vẫn biết việc “10 người đón 1 người” sẽ làm gia tăng rất lớn áp lực ùn tắc sân bay nhưng không ít nhân viên an ninh Cảng Tân Sơn Nhất bày tỏ sự thông cảm vì “Biết sao được, có những người 3 năm dịch bây giờ mới được về nhà nên chắc rất mong được họ hàng ra đón. Dù sao cũng vẫn chưa thể đông như trước dịch, nên vẫn kiểm soát được trật tự”.

Ngày 15.1, đông đảo người dân bắt đầu rời TP.HCM về quê ăn tết khiến giao thông cửa ngõ phía tây TP.HCM ùn ứ kéo dài. Lực lượng CSGT điều tiết hết sức vất vả. Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ rất sớm lượng phương tiện đổ về trên tuyến QL1 qua địa bàn Q.Bình Tân và H.Bình Chánh (TP.HCM) để về các tỉnh miền Tây tăng cao. Tại Bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân), lượng khách tăng cao. Đại diện bến xe này cho hay, dự báo dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hành khách sẽ tăng trên 40% so với cùng kỳ 2022, chủ yếu tập trung vào các ngày 27, 28, 29 tháng chạp. Cùng ngày, trao đổi với Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08 - Công an TP.HCM) dự báo, dịp Tết Nguyên đán 2023 tình hình giao thông trên địa bàn TP.HCM sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Để tránh kẹt xe, ảnh hưởng lộ trình di chuyển dịp tết, người dân hạn chế lưu thông qua các khu vực có tình trạng mật độ phương tiện đông đúc, như: khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (các tuyến đường: Cộng Hòa, Trường Sơn, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Đồng, Phan Thúc Duyện, Nam Kỳ Khởi Nghĩa); khu vực Ga Sài Gòn (các tuyến đường: Cách Mạng Tháng 8, Võ Thị Sáu, 3 Tháng 2, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thông...); khu vực Bến xe Miền Tây (các tuyến đường: Kinh Dương Vương, QL1...); khu vực Bến xe Miền Đông (các tuyến đường: Xô Viết Nghệ Tĩnh, QL13, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng...); khu vực vào Bến phà Cát Lái (các tuyến đường: Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Nguyễn Thị Định...)... Khi có thông tin về tai nạn, ùn ứ giao thông... người dân gọi trực ban PC08: 069.3187.521, hoặc hotline: 028.3920.3333 để lực lượng CSGT kịp thời tiếp nhận, xử lý vụ việc. Bích Ngân - Trần Kha

Ga tàu cũng bắt đầu nhộn nhịp vì năm nay có nhiều người lao động đã chuyển từ máy bay sang đi tàu hỏa để tiết kiệm chi phí. Từ 20 tháng chạp, hàng ngàn người dân đã lỉnh kỉnh va li, thùng xốp, túi to túi nhỏ vây kín Ga Sài Gòn (Q.3, TP.HCM). 14 chuyến tàu xuất phát từ Ga Sài Gòn chở hơn 7.000 hành khách về quê ngày 11.1 vừa qua chính thức đánh dấu cao điểm đón tết của ngành đường sắt. Dự báo trong giai đoạn từ nay đến 30 tết, lượng khách đi tàu sẽ tăng dần, cao điểm có tới 19 đoàn tàu chở hơn 10.000 khách/ngày.

Trong khi đó, Bến xe Miền Đông mới (TP.Thủ Đức) sau giai đoạn mới đi vào hoạt động đìu hiu “ế” khách đã tấp nập đón hàng ngàn khách mỗi ngày. Những hàng ghế mỏi mòn chờ khách nay đã được lấp đầy. Thậm chí, bến xe quy mô lớn nhất cả nước còn phải bố trí thêm ghế ngồi cho hành khách. Đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết thời gian bến xe phục vụ cao điểm tết là 20 ngày, bắt đầu từ 20 tháng chạp đến 10 tháng giêng nhưng riêng các tuyến chạy về các tỉnh miền Bắc có thời gian phục vụ sớm hơn từ ngày 10 tháng chạp. Trong đó, cao điểm hành khách những ngày trước tết được dự báo sẽ rơi vào ngày 27 tháng chạp với hơn 635 xe xuất bến, phục vụ hơn 15.000 khách. Tổng lượt khách xuất bến trước Tết Nguyên đán là hơn 86.000 lượt.

Tết đã về rất gần rồi!