Hội thảo ‘Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi’ của New Image Việt Nam

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Thực tế của “hiếu đức”

Người già là nhóm tuổi thường xuyên gặp phải các vấn đề về sức khỏe cả tinh thần và thể chất, dễ mắc các bệnh mạn tính, các bệnh không lây nhiễm, cần phải điều trị suốt đời như: huyết áp, tim mạch, tiểu đường, thận, rối loạn chức năng… Nguyên nhân gốc rễ là do hệ miễn dịch của người cao tuổi đã suy giảm nhiều, khả năng phòng ngừa và hồi phục bệnh không còn như trước dẫn đến tình trạng bệnh càng kéo dài trầm trọng. Điều này không chỉ gây mệt mỏi về thể xác và tinh thần cho bệnh nhân, mà còn góp phần tạo ra áp lực kinh tế, áp lực tâm lý cho người chăm sóc.

Bên cạnh đó, đại dịch Covid trong 2 năm qua làm rõ hơn những trở ngại và hạn chế trong vấn đề chăm sóc sức khỏe người cao tuổi như: chính sách hỗ trợ chưa hợp lý, vấn đề di chuyển, các cơ sở y tế thiếu đầu tư, một số nơi thiếu đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao,... Từ bài học sâu sắc của đại dịch, xã hội cần có những phương pháp chăm sóc sức khỏe cho người già linh hoạt hơn, hiệu quả và tiết kiệm hơn.

Tuy nhiên, mọi phương án giải quyết cho vấn đề an sinh chỉ là bề mặt nổi của tảng băng chìm rất lớn. Để việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được cải thiện hiệu quả, cần phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, đó chính là việc cần nâng cao và cải thiện hệ miễn dịch. Tất nhiên, để hồi phục hoàn toàn 100% trạng thái tối ưu của hệ miễn dịch ở người cao tuổi là điều không thể. Tuy vậy, quá trình lão hóa của hệ miễn dịch có thể được làm chậm nhờ vào chăm sóc sức khỏe chủ động và những phương pháp dưỡng sinh khoa học. Và một hệ miễn dịch được hỗ trợ tăng cường vừa là nền tảng giúp cơ thể ít bệnh tật, vừa là tiền đề thiết yếu để củng cố tinh thần lạc quan cho mọi người.

Thêm vào đó, trong quá trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trạng thái tinh thần vui vẻ và thoải mái là rất cần thiết đối với bệnh nhân và cả người chăm sóc.





New Image Việt Nam luôn nỗ lực nâng cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Nắm bắt được thực tế và khát vọng được góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng, New Image Việt Nam đã phối hợp Bộ Y tế, Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hội người cao tuổi TP.Hải Phòng tổ chức hội thảo truyền thông “Nâng cao kiến thức sức khỏe Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”. Tại hội thảo, Thạc sĩ Hoàng Sách Đình - Giám đốc dinh dưỡng & đào tạo dinh dưỡng - Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam đã chia sẻ những kiến thức chuyên môn về chăm sóc sức khỏe chủ động và đưa ra những góc nhìn mới trong việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thông qua yếu tố dinh dưỡng cân bằng, đa dạng.

Các thành viên tham dự hội thảo rất lưu tâm đến những vấn đề sức khỏe mà New Image Việt Nam trình bày và bày tỏ sự quan tâm khá cao đến những quan điểm mới về việc chăm sóc sức khỏe hệ miễn dịch. Cũng trong hội thảo, mọi người được giới thiệu và tìm hiểu nỗ lực thay đổi sức khỏe cộng đồng của New Image Việt Nam thông qua sản phẩm Thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand, có chứa kháng thể tự nhiên giúp tăng cường sức đề kháng; bổ sung đa dạng các vitamin, khoáng chất thiết yếu, cùng với thành phần lợi khuẩn nhằm hỗ trợ tiêu hóa…

“Một trong những mục tiêu lớn nhất khi thực hiện chương trình hội thảo này của New Image Việt Nam chính là nâng cao ý thức của người dân trong địa bàn thành phố đối với việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, từ đó lan tỏa tinh thần cũng như ý thức nâng cao sức khỏe bản thân đến các khu vực xung quanh”, ông Đình chia sẻ.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động trước thềm kỷ niệm 10 năm New Image có mặt tại Việt Nam với chủ đề xuyên suốt "Gắn kết giá trị để phát triển bền vững và phụng sự xã hội". Đồng thời, để hưởng ứng Nghị quyết 1092/2018 của Thủ Tướng về các biện pháp nâng cao sức khỏe, với mục tiêu “Nâng cao ý thức về chăm sóc sức khỏe gia đình và cộng đồng” và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20.9.2022 về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.