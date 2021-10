Hơn 1.200 công nhân về Phú Yên tạm biệt Bình Dương, hẹn quay lại làm việc

Các công nhân có hoàn cảnh khó khăn được tỉnh Phú Yên phối hợp với Bình Dương đưa về trên 30 xe khách giường nằm hoàn toàn miễn phí do Công ty CP xe khách Phương Trang hỗ trợ.

Công an tỉnh Phú Yên cũng điều động 2 xe ô tô chuyên dụng của CSGT vào tận bến xe khách Bình Dương để dẫn và hộ tống cho đoàn xe đưa rước công nhân về quê Phú Yên. Ngoài ra, hỗ trợ cho đoàn còn có các xe ô tô khác đi cùng nhằm hỗ trợ về y tế, hậu cần…

Ông Nguyễn Tấn Hoàng Cương, Hội Đồng hương Phú Yên tại phía Nam cho biết trong số hơn 1.200 người dân được rước về quê đợt này có người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và công nhân lao động. Trước đó, Phú Yên cũng đã đưa 630 người từ Bình Dương về quê tránh dịch Covid-19.





Vẫy tay chào Bình Dương trước khi lên xe về quê, anh Nguyễn Thành Trường (28 tuổi, ngụ Phú Yên) cho biết anh làm công nhân ở trọ tại P.Thuận Giao (TP.Thuận An) đã nhiều năm nay. “Do dịch Covid-19 công ty phải tạm ngừng hoạt động và thu hẹp sản xuất, chưa biết khi nào đi làm lại nên tôi tạm về quê. Khi hết dịch tôi sẽ quay lại Bình Dương làm việc” – anh Trường nói.

Tính đến ngày 7.10, Bình Dương đã ghi nhận 218.812 ca dương tính Covid-19, trong đó đã có 199.103 F0 đã được điều trị khỏi bệnh, xuất viện và 2.115 người tử vong.

Hiện toàn tỉnh Bình Dương đã không còn xã, phường vùng đỏ mà chỉ còn các điểm đỏ ở các khu phố, ấp. UBND tỉnh Bình Dương cũng đã chấp thuận phương án cho người dân tiêm đủ liều vắc xin, F0 khỏi bệnh lưu thông bằng ô tô trong 4 tỉnh, thành (Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM và Long An). Riêng người đi xe máy đủ điều kiện được lưu thông trong phạm vi TP.Thủ Đức (TP.HCM), TP.Thuận An và TP.Dĩ An (Bình Dương).