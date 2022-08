Hơn 100 hộ dân chờ tái định cư suốt 13 năm

Chờ đợi trong bất an

Dự án (DA) hồ chứa nước bản Mồng (xã Yên Hợp, H.Quỳ Hợp, Nghệ An) được Bộ NN-PTNT phê duyệt từ tháng 5.2009, xây dựng trên thượng nguồn sông Hiếu (xã Yên Hợp). Theo thiết kế, lòng hồ rộng 25 km2, nằm trên địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu (Nghệ An) và một phần khu vực xã Thanh Hòa (H.Như Xuân, Thanh Hóa). DA có tổng vốn đầu tư hơn 8.300 tỉ đồng (sau điều chỉnh), tích nước lên cao trình +78,9 m. DA là công trình lớn, đa mục tiêu, có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 18.871 ha ven sông Hiếu, cấp nước cho sông Cả, và cung cấp nước cho công nghiệp dân sinh, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của người dân tỉnh Nghệ An.

Do ảnh hưởng của DA, toàn bộ thôn Thanh Sơn gồm 119 hộ, với 430 nhân khẩu chủ yếu là người dân tộc Thái, phải tái định cư (TĐC) để tránh ngập. Tuy nhiên, 13 năm qua, người dân đầu tư kinh tế cầm chừng, nhà cửa không dám xây dựng, không được tách hộ… mòn mỏi chờ nhà nước TĐC, nhưng đến nay vẫn chưa biết khi nào mới định cư cho yên ổn.

Ông Vi Văn Thủy (51 tuổi, ngụ thôn Thanh Sơn) cho biết suốt 13 năm qua gia đình ông cũng như các hộ trong thôn sống trong cảnh thấp thỏm, không biết đi hay ở, lúc nào thì đi TĐC. “Có ít đất đồi, rừng muốn đầu tư trồng cây dài ngày nhưng không dám đầu tư, vì trước đây họ nói không trồng cây dài ngày vì sắp phải TĐC nơi khác. Rồi con cái lớn lập gia đình riêng, muốn làm thêm cái phòng, dựng lại cái nhà cũng không dám, vì bỏ tiền ra làm, mấy hôm lại đi thì ai đền cho. Nhất là việc tách khẩu, hơn 10 năm nay có được tách đâu, họ bảo giữ nguyên thế để còn đi nơi khác”, ông Thủy nói.

Không chỉ người dân, mà ngay cán bộ xã Thanh Hòa cũng nóng ruột vì DA TĐC treo quá lâu. Ông Lương Văn Dương, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Hòa, cho hay: “Suốt 13 năm qua người dân thôn Thanh Sơn chưa TĐC xong, nên hơn 400 người dân gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Ngày trước, có DA định làm con đường chính của thôn Thanh Sơn cho bà con tiện đi lại, nhưng không đầu tư nữa vì dính vào DA TĐC. Về kinh tế, nhiều năm nay bà con không dám trồng cây lâu năm là đúng đấy, họ trồng sợ chưa kịp thu hoạch lại phải đi. Khó nữa là các hộ có con cái lập gia đình, muốn tách hộ nhưng cũng phải dừng vì đã chốt số hộ TĐC là 119 hộ rồi. Mấy năm gần đây, nhiều đoàn về lắm rồi, bà con cũng phản ánh, kêu nhiều rồi, nhưng đến giờ vẫn vậy, chưa biết khi nào mới TĐC xong”.





Chưa biết bao giờ hoàn thành do đội vốn

DA TĐC thôn Thanh Sơn trước đây do Bộ NN-PTNT làm chủ đầu tư, nhưng sau đó tách và chuyển cho tỉnh Thanh Hóa thực hiện. UBND tỉnh đã giao cho Sở NN-PTNT Thanh Hóa làm chủ đầu tư, và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT Thanh Hóa đại diện chủ đầu tư để thực hiện DA.

DA TĐC thôn Thanh Sơn ban đầu có tổng vốn đầu tư là hơn 80 tỉ đồng, nhưng do chậm tiến độ, đến nay theo dự toán của chủ đầu tư đã “đội vốn” lên đến hơn 360 tỉ đồng.

Ông Cao Bát Chí, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT Thanh Hóa, cho hay: “Đến nay, DA vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đang đợi Bộ NN-PTNT điều chỉnh DA, điều chỉnh cơ cấu nội dung công việc cho từng hạng mục đầu tư. Trong thời gian chờ đợi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chúng tôi đã và đang chuẩn bị các điều kiện để khi được phê duyệt thì bắt tay vào triển khai DA ngay”.

Hồi cuối tháng 7.2022, trong buổi tiếp và làm việc với đoàn giám sát của Quốc hội về DA trên, ông Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã báo cáo và cho biết DA TĐC thôn Thanh Sơn thuộc diện rất cấp bách, và nhiều lần các đoàn công tác của Bộ NN-PTNT, Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường của Quốc hội đã làm việc, nhưng phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc nên dẫn tới chậm tiến độ. Do đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị đoàn giám sát có ý kiến mạnh mẽ hơn với Quốc hội để có cơ chế và hướng giải quyết nhanh chóng triển khai DA.

Được biết, khu đất để TĐC cho người dân thôn Thanh Sơn đã được lựa chọn, là khu đất rộng 300 ha (cắt từ đất do Công ty TNHH MTV cao su Thanh Hóa quản lý) ở thôn Đồng Trình (xã Xuân Hòa, H.Như Xuân). Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa rõ khi nào người dân mới được TĐC để ổn định cuộc sống.