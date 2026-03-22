Hơn 18.000 gian hàng 'chốt đơn' sau khi sàn Arobid ra mắt phiên bản nâng cấp

Chiều 20.3, Sở Công thương TP.HCM phối hợp cùng Công ty CP Công nghệ Arobid (trụ sở tại Q.7 cũ) tổ chức triển lãm trực tuyến trên nền tảng thương mại điện tử Arobid.com và thực hiện các hoạt động kết nối cung cầu trong khuôn khổ sự kiện hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu (diễn ra từ 27 đến 29.3.2025 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn). Đó cũng là lần đầu tiên Arobid ra mắt hệ sinh thái nền tảng số B2B, đặt mục tiêu cung cấp giải pháp chuyển đổi số và thương mại toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam.
Hầu hết khách hàng mua sỉ là các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp, trong đó riêng Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM đóng góp đến 2.888 gian hàng. Arobid cho biết mô hình này không vận hành theo phương thức bán gian hàng truyền thống, mà cung cấp hạ tầng xúc tiến thương mại trên môi trường số. Với phiên bản mới ra mắt lần này, Arobid được định vị đúng nghĩa là hạ tầng xúc tiến thương mại và đầu tư trên môi trường số, tích hợp nền tảng thương mại điện tử B2B toàn cầu, vận hành bởi AI.
Chia sẻ tại sự kiện, bà Ngô Diệu Thuỷ - CEO Arobid.com, đánh giá trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gia tăng, cùng với những biến động địa chính trị và xung đột tại nhiều khu vực trên thế giới, các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế như chi phí cao, phụ thuộc vào di chuyển và khó đo lường hiệu quả kết nối. Trong khi đó, kinh tế số và các nền tảng giao thương trực tuyến cho phép doanh nghiệp tiếp cận thị trường toàn cầu linh hoạt hơn, giảm đáng kể chi phí và vượt qua nhiều rào cản của mô hình thương mại truyền thống. Không dừng lại ở đó, Arobid còn mở rộng hợp tác với các đối tác liên minh nhằm hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp trong quá trình giao thương quốc tế như logistics, tài chính - thanh toán, tư vấn xuất khẩu, pháp lý và các dịch vụ hỗ trợ thương mại.
Trong kế hoạch năm nay, Arobid dự kiến triển khai 120 hội chợ - triển lãm trực tuyến, tập trung vào các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như nông sản, thực phẩm chế biến, gỗ - nội thất, dệt may, công nghiệp phụ trợ, công nghệ và dịch vụ.
