Theo thông tin từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính) sáng nay 27.11, trong tháng 10 và tháng 11, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Chi cục Hải quan khu vực VII) đã liên tiếp phát hiện 7 vụ, bắt giữ 2,23 tấn thực phẩm đông lạnh tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm quản lý Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Cụ thể, trong các ngày 4.10, 19.10 và ngày 26.10, đơn vị đã phát hiện 3 vụ, bắt giữ hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh.

Sang tháng 11, 4 vụ vận chuyển hơn 1,1 tấn thực phẩm đông lạnh tiếp tục được cơ quan hải quan phát hiện tại khu vực cách ly. Trong đó, ngày 9.11 bắt giữ 380 kg; ngày 15.11 bắt giữ 20,5 kg; ngày 16.11 bắt giữ 410 kg; ngày 23.11 bắt giữ 380 kg.

Thực phẩm chủ yếu được vận chuyển là lạp xưởng, xúc xích, thịt xiên, trứng non đông lạnh, thịt vịt ẢNH: HQ

Thực phẩm chủ yếu được vận chuyển là lạp xưởng, xúc xích, thịt xiên, trứng non đông lạnh, thịt vịt. Các đối tượng thường tập kết, chia hàng hóa thành nhiều lô nhỏ để vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra và thu giữ, người vận chuyển không xuất trình được hóa đơn, giấy chứng nhận kiểm dịch và chứng từ hợp pháp. Các mặt hàng đông lạnh đều trong tình trạng rã đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm rất cao.

Các vụ việc đã được lực lượng hải quan lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Thời gian tới, lực lượng hải quan sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu và tuyến biên giới trọng điểm, chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại ngay từ tuyến đầu, đặc biệt là thời điểm nhu cầu tiêu dùng dịp tết gia tăng cao.