Theo nghiên cứu mới từ công ty an ninh mạng Kaspersky, số lượng thiết bị Android bị cài sẵn mã độc đã tăng hơn 2,5 lần trong năm qua. Riêng trong 10 tháng đầu năm 2026, mã độc cửa hậu (backdoor) có tên Keenadu được phát hiện cài sẵn trên hơn 220.000 thiết bị. Cùng với mã độc Triada, Keenadu xuất hiện trên 88% tổng số thiết bị dính phần mềm độc hại cài sẵn.

Số thiết bị Android bị cài sẵn mã độc tăng hơn 2,5 lần trong năm qua

Không chỉ là mối đe dọa đơn lẻ, Keenadu hoạt động như một nền tảng để tải thêm mã độc khác, hiển thị quảng cáo lừa đảo, tạo doanh thu gian lận và đưa máy vào các mạng lưới độc hại lớn hơn. Loại mã độc này tạo lối vào ẩn nhằm vượt qua lớp kiểm soát bảo mật mà không bị phát hiện. Đáng chú ý, một số phiên bản của Keenadu có thể nằm im suốt hai tháng rưỡi trước khi kích hoạt để tránh bị lộ hoặc gây khó khăn cho việc truy vết nguồn gốc.

Hàng trăm ngàn thiết bị Android bị cài sẵn mã độc nguy hiểm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mã độc thường xâm nhập vào thiết bị mới thông qua các cuộc tấn công chuỗi cung ứng, khi nhà sản xuất cố tình cài đặt hoặc nhà thầu có ý đồ xấu nạp firmware độc hại lên máy. Do Keenadu được nhúng trực tiếp vào phân vùng cấp độ firmware, người dùng gần như không thể gỡ bỏ nó bằng phần mềm diệt virus hay cách cài đặt lại phần mềm thông thường.

Với người dùng cá nhân, thiết bị Android nhiễm mã độc sẽ chạy chậm, hao pin quá mức và liên tục xuất hiện quảng cáo lạ. Đối với doanh nghiệp cấp phát điện thoại cho nhân viên, Keenadu có nguy cơ làm lộ tài khoản công ty, thông tin liên lạc nội bộ cùng nhiều dữ liệu nhạy cảm khác.

Kaspersky khuyến nghị doanh nghiệp kiểm tra kỹ thiết bị mẫu trước khi đặt hàng số lượng lớn nhưng vẫn phải cài đặt phần mềm bảo mật trên từng máy. "Ngay cả khi các bài kiểm tra cho kết quả tốt, một nhà cung cấp thiếu trung thực có thể đã cố tình gửi các thiết bị sạch để kiểm định", bài đăng trên blog của hãng nêu rõ. Hãng cũng lưu ý công tác bảo vệ cần duy trì liên tục vì hệ thống cập nhật của thiết bị hoàn toàn có thể bị tấn công.