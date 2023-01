Honda Wave Alpha 2023 ‘Made in Malaysia’ có phun xăng điện tử, giá 1.180 USD

Không chỉ ở Việt Nam, dòng xe máy số mang tên Honda Wave Alpha còn được phân phối tại các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á, một trong số đó là Malaysia. Theo đó, mới đây Honda cùng đối tác liên doanh tại Malaysia vừa tung ra thị trường bản nâng cấp Honda Wave Alpha 2023.

Tuy nhiên, không giống Wave Alpha tại Việt Nam, Honda Wave Alpha 2023 ‘Made in Malaysia’ khác biệt hoàn toàn về kiểu dáng thiết kế, trang bị, động cơ. Cụ thể, Honda Wave Alpha 2023 sản xuất phân phối tại Malaysia sở hữu kiểu dáng thiết kế thể thao góc cạnh, “dàn áo” bao bọc thân xe được tạo dáng bằng những đường gân nổi, tạo cảm giác mạnh mẽ, khoẻ khoắn hơn.

Không chỉ thiết kế, Honda Wave Alpha 2023 ‘Made in Malaysia’ còn sở hữu trang bị, tính năng “xịn” hơn so với Wave Alpha do Honda Việt Nam sản xuất. Trong đó, hệ thống phanh trên Wave Alpha 2023 ‘Made in Malaysia’ gồm phanh đĩa thủy lực trên bánh trước kết hợp phanh tang trống ở bánh sau. Cả hai bánh đều sử dụng mâm đúc hợp kim kích thước 17 inch. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước, trong khi phía sau dùng giảm xóc đôi có thể điều chỉnh.





Không gian chứa đồ chính trên Wave Alpha 2023 ‘Made in Malaysia’ bố trí dưới yên xe dung tích chứa đến 7,3 lít, bình nhiên liệu 4,1 lít. Theo thông số nhà sản xuất công bố, Wave Alpha 2023 mở bán tại Malaysia có trọng lượng xe 98 kg, chiều cao yên 768 mm.

Đáng chú ý, Honda Wave Alpha 2023 ‘Made in Malaysia’ được trang bị động cơ xi-lanh đơn SOHC, dung tích 109,2 cc đạt chuẩn khí thải Euro 4, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-Fi. Động cơ này cho công suất 8,7 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 8,7 Nm tại 5.500 vòng/phút kết hợp hộp số 4 cấp.

Theo Honda Malaysia, Wave Alpha 2023 tiêu hao nhiên liệu ở mức 1,41 lít/100 km, tiết kiệm hơn 0,3 lít so với phiên bản dùng bộ chế hoà khí (khoảng 1,71 lít/100 km). Tại Malaysia, Honda Wave Alpha 2023 có 3 lựa chọn màu sắc, giá bán từ 1.180 USD, tương đương 27,7 triệu đồng.