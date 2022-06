Hot girl Thiên An: Tôi không câu view bất chấp

Trở thành nhà sáng tạo nội dung trên YouTube là mơ ước của nhiều bạn trẻ. Vì công việc thoải mái về thời gian và có thể tự do sáng tạo, tuy nhiên, theo Thiên An ngành nghề nào cũng có hai mặt. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, chất lượng nội dung của một số kênh YouTube có dấu hiệu đi xuống. Cụ thể, có một số video đã gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ dẫn đến việc phải nhận chỉ trích của khán giả.

Nhìn thấy được thực trạng này, Thiên An cũng tự rút ra nhiều bài học cho bản thân. Cô nói: "Tôi thừa nhận lúc đầu khi mới lập kênh YouTube và bước vào con đường sáng tạo nội dung, tôi khá ngô nghê cũng như suy nghĩ có phần đơn giản. Nhưng càng về sau, khi nhận thức được tầm ảnh hưởng của mình, tôi thấy bản thân cần có trách nhiệm với cộng đồng. Đặc biệt là khi hình ảnh của mình gắn liền với chủ đề học đường. Bên cạnh đó, tôi còn chú trọng vào việc làm như thế nào để sản phẩm của mình có tính thời sự, những bài học trong cuộc sống thay vì chạy theo xu hướng hay giật tít câu view bất chấp". Thậm chí, cô từng ẩn nhiều video có chủ đề kinh dị trên kênh vì cảm thấy nó không còn phù hợp với đối tượng khán giả hiện tại của mình.





Bên cạnh đó, Thiên An cũng vừa cho ra mắt sê-ri phim trinh thám Madam An. Đây được xem là bước chuyển mình của nữ YouTuber sau thành công của 3 phần phim ngắn Cô giáo tôi là trùm cuối. Sự thay đổi này vừa mang đến cho cô sự thích thú lại vừa là một thử thách mới.

"Trinh thám là một đề tài hay mà tôi từng muốn thực hiện nhưng chưa dám vì thường nó liên quan đến các vụ án mạng. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc, tôi nhận thấy mình có thể khai thác khá nhiều hướng từ trinh thám, chứ không nhất thiết là các chủ đề máu me. Đồng thời, tôi còn muốn những câu chuyện nhân văn được lồng ghép vào bộ phim, đó vừa là thử thách cũng vừa là chất xúc tác khiến tôi hào hứng hơn khi thực hiện dự án này. Tôi xem đây là bài toán mà mình buộc phải giải cho bằng được. Và cuối cùng, với nỗ lực của cả ê-kíp sê-ri Madam An đã được bấm máy", Thiên An bộc bạch.

Song song đó, nữ YouTuber Thiên An còn cho biết sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi quyết định chuyển đổi đề tài làm phim. Cô cho biết: "Tôi nghĩ khi làm bất kỳ điều gì mới, khác với những điều quen thuộc cũng sẽ có rủi ro. Làm phim cũng vậy thôi. Tôi không chắc các bạn có thích hay không nhưng đơn giản là mình thích làm điều đó. Khi bản thân thích thì mới truyền tải được thông điệp của bộ phim đến người xem. Thêm nữa, thông qua sản phẩm lần này, tôi muốn mọi người biết rằng không phải cứ phim trinh thám là sẽ khô khan, cứng nhắc mà trong đó còn có nhiều mảnh ghép vui tươi, ý nghĩa và đầy tình người".

Thiên An (tên thật Nguyễn Phạm Thanh Nhàn) là hot YouTuber nổi lên như “hiện tượng lạ”. Hot girl sinh năm 1998 là chủ nhân của nhiều parody hài hước với những đề tài phong phú được lồng ghép thông qua những bài hát do cô tự sáng tác. Những sản phẩm nổi bật của cô gồm Gương thần, Chị đại chuyển trường, Bẻ thẳng thành cong... Một trong những clip mà cô sở hữu đạt nhiều lượt view nhất chính là bản MV Độ ta không độ nàng, tính đến nay MV đã vượt ngưỡng 158 triệu lượt xem, phần nào cho thấy sức hút của kênh Thiên An.