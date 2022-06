HT Pearl - tuyệt tác căn hộ chuẩn Nhật tâm điểm 5 thành phố lớn

HT Pearl tuyệt tác căn hộ tâm điểm 5 thành phố

Tọa lạc tại trung tâm đô thị sáng tạo khu Đông, HT Pearl khơi nguồn vượng khí khi là tâm điểm của 5 thành phố năng động bậc nhất Việt Nam: Tp. HCM, TP.Thủ Đức, TP.Biên Hòa, TP.Dĩ An và TP.Thuận An. Đây là 5 trung tâm kinh tế, dịch vụ và công nghiệp hiện đại đứng đầu cả nước. 5 thành phố tạo thành liên kết kim cương giúp HT Pearl trở thành siêu phẩm đầu tư - an cư được săn đón.

Sở hữu tổ hợp hạ tầng giao thông hiện đại, HT Pearl kết nối nhanh chóng đến trung tâm 5 thành phố, giúp chủ nhân tương lai sở hữu nơi an cư là tâm điểm giao thương. Vị trí tâm điểm 5 thành phố của HT Pearl cũng là lời giải cho bài toán xu thế đầu tư căn hộ vùng ven.

Căn hộ 4 AN - 0 RỦI RO lần đầu được ra mắt

Không chỉ sở hữu vị trí trung tâm kim cương 5 thành phố, HT Pearl - căn hộ chuẩn Nhật còn đem đến thị trường những giá trị bất động sản bền vững với 4 AN - 0 RỦI RO. An toàn: pháp lý dự án an toàn, gần như tốt nhất thị trường. An tâm về tiến độ xây dựng dự án, đặc biệt đầu tư không lo âu cùng chính sách thanh toán thông minh: thanh toán 9% kí hợp đồng mua bán. Sống An cư cùng hệ thống +30 tiện đỉnh cao hòa hợp trong thiết kế sang trọng và tinh tế. Tận hưởng An yên cùng tầm nhìn 360 độ đến 5 thành phố, nhưng vẫn đảm bảo được “vùng đệm xanh” đắt giá, ngăn cách dự án khỏi những ô nhiễm, tiếng ồn.

HT Pearl là căn hộ chuẩn đầu tư, dự án đang sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, chuẩn bậc nhất thị trường. Được thiết kế, thi công, xây dựng bởi các đơn vị tên tuổi, đầy uy tin như: Kume, Hòa Bình, Coteccons, Rankine & Hill, Meinhardt… Dự án vừa hoàn thành tầng 10 và đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến bàn giao quý 2/2023.

Căn hộ chuẩn Nhật tầm nhìn đắt giá nhất khu Đông

Việc sở hữu căn hộ trên cao với tầm nhìn đẹp không chỉ mang đến sự kiêu hãnh mà còn thể hiện được phong cách sống thượng lưu của gia chủ. Chủ nhân thừa hưởng đặc quyền sở hữu khoảng trời riêng mà khó ai có thể chạm đến.





HT Pearl sở hữu tầm nhìn đắt giá khi không chỉ mở ra tầm nhìn “city view” hút mắt hướng về tòa nhà Landmark 81 - biểu tượng của sự hiện đại phồn thịnh, mà còn đem đến cho gia chủ trải nghiệm tầm nhìn thiên nhiên trong trẻo mỗi sớm mai với tầm nhìn 5 hồ tự nhiên cùng núi Châu Thới. Còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi sớm mai thức dậy, chủ nhân sẽ đón những tia nắng đầu tiên, hít thở bầu không khí trong lành, tận hưởng làn gió tươi từ ngũ hồ và ngắm sự khởi động của thành phố trẻ, hiện đại.

Sở hữu ngay chỉ với 250 triệu đồng

Thấu hiểu nỗi âu lo về tài chính, HT-Pearl hợp tác cùng ngân hàng áp dụng chính sách hỗ trợ đầu tư, an cư hấp dẫn. Thay vì phải thanh toán 30% mới có thể ký Hợp đồng mua bán thì nay khách hàng chỉ cần thanh toán 9% - tương đương 250 triệu đồng. Những đợt thanh toán tiếp theo khách hàng chỉ cần chi trả chỉ từ 1,5%/đợt. Chính sách được giới đầu tư đánh giá cao. Đồng thời, chính sách này cũng mở ra cơ hội sở hữu nơi an cư đáng mơ ước của nhiều gia đình trẻ với mức thu nhập trung bình.

Bên cạnh đó HT Pearl còn có nhiều chính sách và phương thức thanh toán thông minh khác, điển hình như áp dụng hỗ trợ lãi vay 0% kéo dài 24 tháng, tức đến tháng 5.2024 mới bắt đầu tính lãi giúp nhà đầu tư không phải chịu phí trong thời gian đợi bàn giao.

HT Pearl - căn hộ chuẩn Nhật tâm điểm 5 thành phố cùng những chính sách thanh toán thông minh mở ra cơ hội đầu tư chắc thắng tại thị trường sôi động Khu Đông.