Huawei xác nhận dừng hợp tác với Leica

Mới đây, Xiaomi đã công bố quan hệ hợp tác với hãng ống kính và máy ảnh trứ danh của Đức. Điều này nói cách khác là sự chấm dứt hợp tác giữa Leica và Huawei, vốn kéo dài từ năm 2016.

Huawei cũng đã xác nhận cùng Android Authority rằng việc hợp tác giữa hai công ty công nghệ này đã chấm dứt từ ngày 31.1 qua.

Như vậy, bộ đôi Huawei P50 và P50 Pro là hai flagship cuối cùng đánh dấu sự hợp tác. Còn phiên bản P50 Pocket dù ra mắt vào tháng 12.2021 nhưng cũng đã không có logo Leica. Và Mate 50 sẽ không có thương hiệu máy ảnh nào ở khu vực camera sau.

Từ tháng 5 năm ngoái, đã có những đồn đoán Leica đang tìm cách hủy bỏ hợp tác sau khi thị phần của Huawei sụt giảm do các lệnh trừng phạt thương mại. Xiaomi và Honor được cho là những đối tác mới tiềm năng và cuối cùng thì Xiaomi đã chiến thắng.

Điện thoại Leica đầu tiên của công ty sẽ ra mắt vào tháng 7 và có thể sẽ là Xiaomi 12 Ultra. Đây có thể xem là một đòn giáng mạnh tiếp theo vào Huawei. Hãng đã bị suy giảm thị phần nghiêm trọng do các lệnh trừng phạt kinh tế đến từ Mỹ với lý do lo ngại an ninh.

Thế hệ smartphone Huawei với logo đến từ Leica từ lâu đã tạo nên nét riêng trong việc chụp ảnh. Hai dòng Flagship P và Mate của Huawei luôn được trông chờ những cải tiến mang tính cách mạng cả về nhiếp ảnh.