Hưng Thịnh Land tiên phong căn hộ cho thế hệ 9X

Và sau một thập kỷ, giờ đây, câu chuyện sở hữu căn nhà đầu tiên tiếp tục lặp lại với những thanh niên trên dưới 30.

“Món quà” dành cho giới trẻ

Giai đoạn 2013 - 2014, thanh khoản trên thị trường địa ốc xuống mức thấp. Nhưng chính vào những ngày khó khăn ấy, các nhà phát triển dự án “vì giá trị thực” như Hưng Thịnh lại tìm thấy sức bật mạnh mẽ. Dòng căn hộ 8X nhắm vào nhóm khách hàng sinh sau năm 1980 và đi làm được 5 - 10 năm, có tích lũy nhất định do Hưng Thịnh hợp tác kiến tạo như một “món quà” ý nghĩa, thiết thực dành cho giới trẻ. Gần 2.000 căn hộ giá dưới 1 tỉ đồng cùng chính sách thanh toán hợp lý đã góp phần giải bài toán an cư cho hàng ngàn người trẻ 8X.

Có thể thấy ở thời điểm đó, mỗi năm Hưng Thịnh vẫn bán được hàng ngàn căn hộ là do mức giá “đồng điệu” với khả năng tài chính và sức mua của người tiêu dùng. Là nhà phát triển thấu hiểu sâu sắc thị trường, tập đoàn này cho biết khi triển khai dự án ở các địa phương luôn nghiên cứu đặc thù từng vùng miền, tạo ra sản phẩm để khoảng 60 - 70% dự án hướng tới người mua có nhu cầu thực.

Nối dài triết lý bất động sản giá trị thực, mà hơn nữa là tinh thần nhân văn “vì cộng đồng”, Hưng Thịnh Land vừa ra mắt dòng sản phẩm căn hộ 9X với mong muốn đồng hành cùng giới trẻ sở hữu căn nhà đầu tiên. Mở đầu là dự án căn hộ 9X Quy Nhơn (Bình Định) tọa lạc ngay trung tâm phố biển với nhiều chính sách ưu đãi, lịch thanh toán giãn cách, kỳ vọng giải bài toán an cư cho người trẻ với chi phí hợp lý.

9X Quy Nhơn - Giải pháp toàn diện sở hữu căn nhà đầu đời

5 năm trở lại đây, Quy Nhơn - Bình Định đã “thay da đổi thịt”, trở thành một ngôi sao sáng với tốc độ tăng trưởng vượt trội.





Đặc biệt “ngành công nghiệp không khói” của Quy Nhơn - Bình Định đang chứng kiến nhiều sự đột phá. Theo thống kê trong 10 tháng đầu năm 2022, du lịch Bình Định ước đón 3,7 triệu lượt khách (tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2021), doanh thu du lịch đạt gần 12.000 tỉ đồng (tăng 6,3 lần so với cùng kỳ năm 2021), so với các thị trường du lịch truyền thống ở miền Trung như Khánh Hòa, Đà Nẵng…, có thể thấy Bình Định thể hiện tốc độ tăng trưởng ấn tượng hơn. Chính sự phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực đã tạo công ăn việc làm, giữ người trẻ ở lại quê hương làm việc, đồng thời thu hút nguồn lao động dồi dào từ Tây nguyên, các tỉnh lân cận đổ về đây sinh sống. Lượng di cư cơ học cao khiến nhu cầu nhà ở tại thị trường này ngày một lớn hơn.

Chị Mai Thảo, nhân viên một ngân hàng trên đường Nguyễn Tất Thành đã “đau đầu” tìm căn nhà đầu tiên ngót mấy năm. Con gái chị năm nay vào tiểu học, ở khu trọ toàn người lớn bận rộn, bé không có bạn bè, môi trường để phát triển tốt hơn. Xót con, chị Thảo quyết dành dụm mua nhà nhưng mãi vẫn chưa chọn được chỗ phù hợp với túi tiền.

Quỹ đất nội đô TP.Quy Nhơn đang ngày càng khan hiếm, đặc biệt là các quỹ đất gần biển. Bởi thế, những căn hộ sở hữu lâu dài tại trung tâm như 9X Quy Nhơn càng chứng minh ưu thế đắt giá. Trong bán kính 5km, cư dân dự án sẽ được đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu với trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi - ẩm thực, quảng trường, bãi biển… Từ đây, chỉ khoảng 30 phút để đến sân bay Phù Cát, 15 phút đến ga Diêu Trì - một trong mười ga trung tâm của trục Bắc Nam và hoàn toàn thuận tiện với bến xe khách ngay liền kề dự án.

9X Quy Nhơn chú trọng vào những tiêu chí: giá phù hợp với vị trí khu vực, tiến độ thanh toán giãn cách giúp người mua không quá áp lực về tài chính, tiện ích đa dạng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của giới trẻ, đặc biệt bố trí căn hộ thông minh, thông thoáng với diện tích linh hoạt từ 38,14 – 86,64m². “Thế hệ 9X rất năng động, có tính tự lập cao. Căn hộ 9X Quy Nhơn sẽ là dòng sản phẩm phù hợp để các bạn lựa chọn và gây dựng một tổ ấm bằng chính năng lực của mình”, đại diện đơn vị phát triển dự án chia sẻ.