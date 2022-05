‘Hương vị mùa hè’ đậm chất tinh hoa dành cho cư dân The Marq

Khi trở thành cư dân The Marq, sống tại khu quận 1 phồn hoa đô thị nhưng vẫn giữ được sự riêng tư tuyệt đối là điều mà ai ai cũng đang mơ ước. Đối với cư dân tại căn hộ cao cấp The Marq, họ luôn là những người thuộc tầng lớp cao, có học thức cũng như thành đạt trong xã hội, chính vì vậy áp lực trong công việc, học tập luôn là điều mà mỗi cư dân đều trăn trở để giải tỏa. Hiểu được tâm lý ấy, chủ đầu tư Hongkong Land luôn cân nhắc việc chăm sóc đời sống tinh thần cho cư dân tại The Marq là điều ưu tiên hàng đầu và cấp thiết.

Để mang đến sự mới lạ trong hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần ấy, buổi tiệc “Hương vị mùa hè” như là món quà tri ân, cổ vũ tinh thần và mang đến món ăn giải trí tinh thần dành cho cư dân sau một tuần bận rộn với công việc và học tập.

Với không khí dần ấm lên vào cuối tháng 5 giao giữa đầu tháng 6 như là dịp bắt đầu cho thời khắc chào hè, mùa của những lễ hội. Đặc biệt hơn hết, để mang những sắc màu tươi mát của vị hè một cách đúng nghĩa nhất, chủ đầu tư đã đem đến những màn trình diễn, tiết mục văn nghệ đầy tính giải trí nhưng cũng không kém phần lắng đọng, sâu sắc đến từ nữ ca sĩ nổi tiếng Orange, Chợ Gạo band…

Bên cạnh đó, với việc sở hữu các tiện ích chuẩn đẳng cấp quốc tế, The Marq lại càng khẳng định thêm vị thế xứng danh căn hộ hạng sang tại vị trí đắc địa quận 1. Nổi bật hơn hết trong các tiện ích tại lễ hội lần này là khu bếp BBQ ngoài trời. Căn bếp được trang bị các thiết bị nướng hiện đại bậc nhất, mang đến không khí phù hợp với tiệc ngoài trời, tạo không khí hội họp và “chill” không thể quên được.

Buổi tiệc nướng và bia “Hương vị mùa hè” lần này như mang đến một luồng gió mới từ phía chủ đầu tư Hongkong Land dành tặng cho cư dân The Marq. Với mong muốn xây dựng nên tập thể cộng đồng vì cộng đồng, những buổi hội tiệc mỗi cuối tuần như thế này sẽ là cầu nối gắn kết các mối quan hệ xung quanh, giúp cho mỗi người trong chúng ta có thêm thời gian tạm xa những suy tư ngoài xã hội, mà thay vào đó là đắm chìm vào những không gian theo những gam chủ đề riêng biệt, hòa quyện cảm xúc cùng tinh thần để mang đến định nghĩa đúng đắn nhất của sự hạnh phúc.