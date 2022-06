Hush & Hush ra mắt bộ sản phẩm chăm sóc tóc từ gốc đến ngọn - DeeplyRooted

Đón đầu xu hướng thị trường tóc, thương hiệu Hush & Hush tại Mỹ cho ra mắt 3 sản phẩm gia nhập vào dòng DeeplyRooted- Trọn bộ tứ chăm sóc tóc từ gốc đến ngọn. Sự kiện ra mắt diễn ra vào ngày 12.6 vừa qua, với sự góp mặt của các đại diện thương hiệu Hush & Hush Global:

● Dr. Marc Ronert - nhà sáng lập và nghiên cứu phát triển thương hiệu Hush & Hush và là nhà đồng sáng lập thương hiệu dược mỹ phẩm IMAGE Skincare.

● Ms. Janna Ronert - nhà sáng lập thương hiệu IMAGE Skincare.

● Ms. Maria Leahy - Giám đốc Kinh doanh toàn cầu thương hiệu Hush & Hush.

Tình trạng cấp thiết về nhu cầu chăm sóc và nuôi dưỡng tóc như hiện nay, DeeplyRooted ra đời để giải quyết các tình trạng rụng tóc sau sinh hay hư tổn trong quá trình tạo kiểu. Đặc biệt là vấn đề nan giải - rụng tóc hậu Covid.

Trong buổi ra mắt, các đại diện của thương hiệu đình đám Hush & Hush và IMAGE Skincare tại Mỹ đã chia sẻ rất nhiều về kiến thức phát triển, cùng các vấn đề của tóc. Đồng thời, cho chúng ta cái nhìn mới về sự quan trọng của nang tóc, da đầu, hư tổn đối với sự phát triển của tóc.

Sự hiện diện của hơn 300 khách mời là các chuyên gia, đối tác của Hush & Hush đã làm sôi động không khí tại sự kiện. Cùng những bài báo cáo khoa học và bệnh học về tóc của chuyên gia Vũ Thái Hà và chuyên gia Nguyễn Thị Xuân Liên - Chuyên viên nghiên cứu - Đại diện nhãn hàng Hush & Hush, mang đến những kiến thức chuyên sâu về tóc. Tiêu chuẩn nhằm giúp một mái tóc trở nên chắc khỏe từ sâu bên trong, nuôi dưỡng tăng độ mềm mại, bóng mượt từ bên ngoài. Để có một mái tóc chắc khỏe, không hư tổn phải bắt nguồn từ gốc (nang tóc).

Tâm điểm của sự kiện “Bí mật chỉ một nửa chưa đủ” đã vén màng Trọn bộ sản phẩm DeeplyRooted nơi “ươm mầm” nuôi dưỡng mái tóc chuyên sâu:

- Thiết lập màng chắn - Dầu gội Hush And Hush DeeplyRooted Shampoo: làm sạch da đầu với cơ chế loại bỏ tế bào chết, kháng khuẩn tăng cường bảo vệ, chống lại sự phá hủy protein từ môi trường bên ngoài.

- Tái tạo cấu trúc - Dầu xả Hush & Hush DeeplyRooted Conditioner: kết cấu dầu xả gồm các hạt LipoBeads chứa dầu ô-liu liên tục vỡ ra trong quá trình massage cung cấp độ bóng mượt cho tóc, phục hồi hư tổn.

- Thúc đẩy mọc tóc - Tinh chất Hush & Hush DeeplyRooted Serum: kích thích sự phát triển, tăng trưởng từ gốc và duy trì mái tóc khỏe mạnh.

Kết hợp với Viên uống H&H DeeplyRooted - Tăng cường dinh dưỡng, cung cấp nguồn dưỡng chất từ bên trong, tạo nền tảng vững chắc hỗ trợ vận chuyển, bổ sung các chất dinh dưỡng từ gốc đến ngọn.

Bộ sản phẩm DeeplyRooted mới là dòng sản phẩm thuần chay, được kiểm chứng về độ an toàn sử dụng được trên nhiều đối tượng. Cùng với những thành phần được kiểm nghiệm lâm sàng chứng minh hiệu quả mang lại trên mái tóc. Đồng thời, đại diện các chuyên gia cũng phân tích chi tiết về mức độ hiệu quả của từng thành phần bên trong của sản phẩm.

Các nguyên liệu được kiểm tra nghiêm ngặt, an toàn lành tính trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo độ an toàn cho da và cơ thể. Thực hiện đúng nguyên tắc cũng như sứ mệnh mà Dr. Marc Ronert theo đuổi ngay từ những ngày nghiên cứu và phát triển sản phẩm đó chính là Sống trẻ - Khỏe - Dài lâu. Các sản phẩm của Hush And Hush hoàn toàn không chứa paraben, chất tạo màu, hương liệu tổng hợp, chất độn hay phụ gia gây hại đến sức khỏe của con người. Đồng thời, mang tính nhân đạo hơn khi các sản phẩm này không thực hiện thử nghiệm trên động vật. Các bao bì sản phẩm được làm bởi nguyên liệu thân thiện với môi trường như cây mía đường.





Điểm đặc biệt trong bộ sản phẩm DeeplyRooted lần này chính là 6 thành phần nổi bật được cấp bằng sáng chế:

● KeraGuard™: Tăng khả năng bảo vệ sợi tóc chống lại các tác động gây hư tổn, ô xy hóa protein, cho biểu bì tóc khỏe mạnh.

● Capisooth: Cân bằng hệ sinh thái da đầu và điều hòa giúp hoàn chỉnh môi trường phát triển của tóc, giảm khô ngứa, bong tróc da đầu.

● Hairgenyl®: Các tình trạng rụng tóc, đặc biệt là rụng tóc từng mảng được cải thiện giúp tăng mật độ tóc cho mái tóc dày óng ả.

● Capixyl™: Thể tích tóc được tăng cường nhờ vào khả năng kích hoạt nang tóc phát triển của thành phần này.

● AnaGain: Giai đoạn nghỉ ngơi Telogen được rút ngắn, thúc đẩy nang tóc chuyển sang giai đoạn phát triển Anagen nhanh hơn, từ đó kích thích lượng tóc mọc nhiều hơn.

● RootBioTec HWTM: Có khả năng ức chế hoạt động của 5-alpha reductase, tác động trực tiếp vào giai đoạn Catagen - Telogen làm giảm khả năng rụng tóc.

Các nguyên liệu được cấp bằng sáng chế này có khả năng bảo vệ, nuôi dưỡng, phục hồi tóc từ gốc đến ngọn. Theo đó một mái tóc đẹp, chắc khỏe khi đã đạt đủ các yếu tố: lượng tóc rụng dưới 100 sợi mỗi ngày, số lượng sợi tóc mọc nhiều, thể tích tóc dày và ít gãy, da đầu khỏe mạnh không xuất hiện hiện tượng khô bong tróc, tóc khỏe và bóng mượt.

Theo các chuyên gia tại sự kiện ra mắt cho biết tình trạng rụng tóc có thể cải thiện khi tiêm meso, dùng thực phẩm bổ sung bên trong, các sản phẩm bên ngoài như dầu gội, dầu xả hay tinh chất để hỗ trợ mọc tóc và duy trì mái tóc khỏe mạnh, mềm mại và bóng mượt.

Bộ 3 sản phẩm DeeplyRooted ra đời đánh dấu bước phát triển mới cho mái tóc và hứa hẹn là dòng sản phẩm đón đầu xu hướng chăm sóc tóc tại thị trường Việt Nam. Xóa đi tình trạng tóc hư tổn, rụng tóc từng mảng sau sinh, đồng thời có khả năng đưa các dưỡng chất quý hiếm phục hồi từ gốc đến ngọn.

Bạn có thể lựa chọn cho mình trọn bộ 4 sản phẩm để chăm sóc tóc từ gốc đến ngọn. Hoặc đơn giản là bạn cần có một da đầu sạch, một mái tóc mượt mà hay cải thiện rụng tóc, nuôi dưỡng tóc từ gốc thì có thể các combo gợi ý sau:

● Combo dầu gội và dầu xả DeeplyRooted mới: có khả năng gột rửa bụi bẩn, mồ hôi tích tụ trả lại một da đầu khỏe và sạch. Làm sạch tế bào chết cho da đầu, giảm tình trạng bong tróc, cung cấp độ ẩm cho da đầu tăng cường sức khỏe cho tóc mỏng và dễ gãy rụng. Sau khi sử dụng sẽ có mùi hương unisex thoang thoảng, tươi mát từ bạc hà, cam quýt cùng sự hòa quyện với cacao và tinh chất hoa mang lại cảm giác thư giãn.

Tham khảo chi tiết sản phẩm dầu gội Hush & Hush DeeplyRooted chính hãng tại đây: https://vienuonghush.vn/san-pham/dau-goi-dau-hush-and-hush-deeplyrooted-shampoo.html

● Combo viên uống và tinh chất mọc tóc DeeplyRooted: Kích thích mọc tóc từ bên trong, đẹp khỏe từ bên ngoài. Nuôi dưỡng mái tóc bóng mượt sáng khỏe bằng những dưỡng chất giúp lưu lượng máu lưu thông đến da đầu. Tinh chất tăng cường sự nuôi dưỡng da đầu và đã được chứng minh lâm sàng về khả năng phục hồi tóc mỏng và lão hóa, tăng cường sự phát triển của tóc chỉ trong 3 tháng.

Chi tiết sản phẩm Tinh chất kích thích mọc tóc Hush & Hush DeeplyRooted Hair Serum: https://vienuonghush.vn/san-pham/tinh-chat-ngua-toc-rung-hush-and-hush-deeplyrooted-hair-serum.html

Sự thành công của viên uống chống rụng tóc Hush And Hush DeeplyRooted đã giúp giảm tình trạng rụng tóc, tăng thể tích tóc,... và nỗi sợ hói đầu hiện nay. Bộ 3 sản phẩm DeeplyRooted vừa ra mắt hứa hẹn sẽ đem đến giải pháp nuôi dưỡng mái tóc từ gốc đến ngọn.