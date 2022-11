Hữu Nghĩa: 50 tuổi mới lấy vợ, thừa nhận chưa tròn trách nhiệm với gia đình

Nghệ sĩ Hữu Nghĩa sinh năm 1962, từng là một trong những cây hài nổi tiếng cùng thời NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào, NSƯT Hữu Châu… Dù không sở hữu gương mặt tài tử điển trai như nhiều đồng nghiệp song chính nét diễn tự nhiên đã giúp ông chiếm được thiện cảm của khán giả. Khác với nhiều đồng nghiệp cùng thời, Hữu Nghĩa chọn cách làm nghệ thuật khá bình lặng. Trong khi đồng nghiệp vợ con đuề huề ở tuổi ngoài 30 thì Hữu Nghĩa vẫn mải rong ruổi với từng vai diễn, miệt mài cả ngày tại sân khấu kịch. Ở tuổi 50 ông mới lập gia đình. Tổ ấm của nam nghệ sĩ có một cậu con trai 8 tuổi.

Bị nhận xét là "kén chọn" nên mới lập gia đình muộn, Hữu Nghĩa phân trần: "Không phải đâu, vì thời đó tôi còn trẻ lắm, 25-30 tuổi là tôi đã tạo được chỗ đứng trong nghề rồi. Đôi khi quay xong một bộ phim, tôi hoang mang lắm. Tôi yêu nhưng thấy rằng người ấy dành cho mình nhiều quá, tôi lại không có thời gian và tình yêu đáp lại đúng nghĩa. Tình yêu ấy chỉ có một chiều, người ta quan tâm tới mình, hết lòng yêu thương mình, còn mình thì lại vì công việc nhiều quá. Để dành một buổi đi chơi cuối tuần cũng không có. Người ta dành cho mình hết nhưng mình lại không đáp lại được. Thôi thì mình nói thẳng để mọi chuyện thoải mái hơn. Dù mình chậm chạp trong việc lập gia đình những đến một mức nào đó thôi, đến 50 tuổi thì tôi lấy vợ".

Nam nghệ sĩ tiết lộ ông và bà xã quen biết nhau nhiều năm trước khi tiến đến hôn nhân. Bà xã hiểu được tính chất công việc và thông cảm cho ông những khi đi sớm, về khuya. "Cái nghề của mình là đi sớm về khuya, cơm đường cháo chợ. Đôi khi tôi về sớm mà bà xã tôi ngạc nhiên. Cô ấy hỏi tôi bộ có chuyện gì buồn sao về sớm vậy. Nói thật tôi thấy mình chưa xứng đáng làm một người chồng, người cha. Tới ngày hôm nay, tôi và bà xã kết hôn được gần 10 năm nhưng tôi chưa trọn vẹn vai trò với gia đình", Hữu Nghĩa bộc bạch.





Lấy dẫn chứng về sự thiếu sót của mình với gia đình, nam nghệ sĩ sinh năm 1962 cho biết chuyện đưa đón con cái là do bà xã lo hết, cơm nước cho con cũng do cô làm. Đôi khi những cuộc hội họp gia đình, đi chơi cùng người thân Hữu Nghĩa cũng không thể tham gia vì bận công việc. Dù vậy, nam nghệ sĩ bày tỏ ông thấy may mắn khi có bà xã chu toàn công việc gia đình, hiểu nghề và yêu chồng để ông yên tâm làm nghề.

Hữu Nghĩa tâm sự: "Con tôi cảm nhận được sự bận rộn công việc của ba. Đôi lúc con viết những bài văn nộp cho cô rồi đưa cho tôi đọc, nội dung là: "Ba em bận công việc suốt ngày ngoài đường, đến khuya mới về và đôi khi cũng chẳng về. Mỗi lần ba về ngủ với em, em cảm thấy hạnh phúc". Thật sự tôi phải cảm ơn bà xã đã dành tình cảm cho tôi và truyền sang cho con, để con cảm nhận được công việc nghệ thuật của tôi phải vất vả như thế nào. Đôi khi những dịp hè, tôi cũng dắt con đi quay để con thấy được công việc của mình".

Khép lại cuộc trò chuyện, khi Trung Dân gợi ý nên dành lời tình cảm gửi đến bà xã thông qua chương trình, Hữu Nghĩa từ chối vì muốn giữ những gì riêng tư cho gia đình. Dù vậy, nam nghệ sĩ bày tỏ ông rất trân trọng những bữa cơm hằng ngày trong gia đình vì nó cho mình bước đi vững vàng hơn trong cuộc sống và công việc.