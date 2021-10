Huyết áp cao khi còn trẻ làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ

CNN dẫn một nghiên cứu gần đây trên chuyên san Hypertension của Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy những người trong độ tuổi từ 35 - 44 được chẩn đoán mắc chứng tăng huyết áp có kích thước não nhỏ hơn và có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ cao hơn so với những người trưởng thành có huyết áp bình thường trong cùng độ tuổi.

Tiến sĩ James Galvin, Giáo sư thần kinh học tại Trường y Miller của Đại học Miami ở bang Florida (Mỹ), cho biết người trưởng thành dưới 35 tuổi mắc chứng cao huyết áp có khối lượng não giảm nhiều nhất so với những người ở cùng độ tuổi không bị huyết áp cao. “Khối lượng não nhỏ hơn ở những người trẻ tuổi do hậu quả của huyết áp cao có thể khiến họ có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ cao hơn khi già đi”, tiến sĩ phát biểu.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) của 11.399 người từ 55 tuổi trở xuống được chẩn đoán mắc chứng cao huyết áp cũng như 11.399 người không bị cao huyết áp. Nghiên cứu sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin sức khỏe ẩn danh từ khoảng nửa triệu tình nguyện viên tham gia ở Anh. Các tác giả nghiên cứu đã theo dõi những người tham gia trong gần 12 năm sau đó để xem liệu họ có thực sự mắc chứng sa sút trí tuệ hay không.





Tiến sĩ Mingguang He, thuộc Đại học Melbourne (Úc), tác giả của nghiên cứu, cho biết tăng huyết áp thường gặp ở người từ 45 - 64 tuổi; mặc dù mối liên quan giữa tăng huyết áp, sức khỏe não bộ và chứng sa sút trí tuệ trong cuộc sống sau này đã được xác định rõ ràng, tuy nhiên vẫn chưa biết chính xác liệu độ tuổi khởi phát tăng huyết áp có ảnh hưởng như thế nào đến mối liên quan này. “Nếu chứng minh được điều này, chúng ta sẽ có một số bằng chứng quan trọng để can thiệp sớm hơn nhằm trì hoãn sự khởi phát của tăng huyết áp, điều này có thể có lợi trong việc ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ”, tiến sĩ Mingguang He cho biết.

Các chuyên gia lưu ý mọi người cần chăm sóc sức khỏe não bộ ngay từ khi còn trẻ để ngăn ngừa tăng huyết áp, tập thể dục đầy đủ, ăn uống lành mạnh và nên đi khám sức khỏe định kỳ. Nếu nhận thấy những thay đổi trong trí nhớ, suy nghĩ hoặc hành vi, hãy thăm khám và báo cho bác sĩ biết.