Hyoyeon (SNSD) đến Hà Nội khiến fan phấn khích

Hôm 31.12, thành viên nhóm nhạc nữ đình đám SNSD - Hyoyeon đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) để khởi hành đến Hà Nội tham gia đại nhạc hội mừng năm mới. Người đẹp sinh năm 1989 diện trang phục kín đáo gồm chân váy dài phối cùng áo len và áo phao gile giúp giữ ấm. Đi kèm với đó là giày thể thao giúp cô toát lên vẻ năng động nhưng không kém phần thanh lịch, nữ tính. Đồng thời, trên Instagram cá nhân, thành viên SNSD cũng không quên gửi lời chào tới khán giả Việt.

Trước đó, thông tin Hyoyeon đến Việt Nam đã khiến cộng đồng theo dõi Kpop không khỏi chú ý. Người hâm mộ nữ ca sĩ cũng lên kế hoạch chuẩn bị chào đón thần tượng. Ngay khi bước xuống sân bay Việt Nam, giọng ca I got a boy nhận được sự chào đón nồng nhiệt của fan.

Được biết, đây là lần thứ hai trong năm 2022 Hyoyeon có lịch trình hoạt động tại Việt Nam. Trước đó, vào tháng 9, nữ thần tượng trở lại Việt Nam sau 5 năm và biểu diễn tại TP.HCM. Lần này, ngoài việc đảm nhận vai trò DJ, Hyoyeon mang đến các ca khúc sôi động như Sober, Dessert, Second và Deep. Đại nhạc hội còn có sự tham gia của DJ quốc tế Quintino và dàn sao Việt gồm Mỹ Linh, Thu Minh, Justatee, Phương Ly, Blacka cùng sự dẫn dắt của MC Thành Trung.





Ra mắt lần đầu tiên trước công chúng vào năm 2007 dưới trướng SM Entertainment, Hyoyeon đảm nhận vai trò nhảy chính của nhóm nhạc nữ SNSD và nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của fan Kpop với loạt hit Gee, Tell me your wish, Run devil run, Oh!, The boys, I got a boy… 9 cô gái trở thành nhóm nhạc hàng đầu Kpop trong suốt thời gian dài và được mệnh danh là “nhóm nhạc quốc dân”. Sau khi Jessica rời nhóm vào năm 2014, SNSD hoạt động với 8 thành viên.

Không chỉ vậy, Hyoyeon còn là thành viên của GOT the beat - siêu nhóm nhạc nữ thuộc dự án Girls On Top do công ty giải trí SM Entertainment thành lập vào năm ngoái. Sắp tới, nhóm nhạc dự án này sẽ có màn trở lại cùng sản phẩm âm nhạc mới. Ngoài ra, Hyoyeon còn phát triển sự nghiệp ca sĩ solo, DJ.