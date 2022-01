In lại những mùa trong vườn

Lùi đi lùi lại tới 3 lần vì giãn cách, triển lãm Mùa trong vườn của hai nữ họa sĩ Trang Thanh Hiền và Nguyễn Thị Mỹ Ngọc cuối cùng đã mở. Mùa trong vườn, với 80 tác phẩm đồ họa của hai nữ họa sĩ này, diễn ra từ 1 - 12.1 tại ĐH Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

Đến triển lãm, chúng ta có thể thấy nỗ lực tìm kiếm của các họa sĩ từ các chất liệu khác nhau như khắc gỗ, khắc cao su, in độc bản. Từ các chất liệu truyền thống này, cả hai muốn kể câu chuyện giàu trải nghiệm cá nhân, thể hiện cái tôi trữ tình riêng của mình. Các câu chuyện đều rất lãng mạn.

Trang Thanh Hiền mang tới triển lãm những tác phẩm khắc gỗ lấy cảm hứng từ các loài hoa. Chị tâm sự, cảm hứng từ Mùa trong vườn cho chị nguồn năng lượng mới, cảm xúc mới để thoát ra những quen thuộc với mực tàu và giấy dó mà chị thường sáng tác. Chị tìm đến gỗ và dao khắc sau rất nhiều năm là vì vậy. Thoạt tiên, việc trở lại với tạo bản khắc, âm bản, dương bản khiến chị lúng túng. Tuy nhiên, sau đó mọi việc thay đổi hẳn.

“Các nét khắc sắc lẹm của dao đặt trên gỗ như đem lại cho tôi một cảm xúc mạnh đến nỗi ban đầu chỉ định khắc một vài bức tranh nhằm thay đổi cảm hứng sáng tác, nhưng rồi tôi như bị nghệ thuật đồ họa dẫn dụ vào mê cung của nó. Có lẽ không phải tôi tìm đến đồ họa, mà đồ họa hiện đại đã tìm tôi. Nó giúp tôi hoàn thiện phần sáng tạo nằm trong khả năng khám phá nghệ thuật của bản thân từ sâu thẳm trái tim mình”, chị Hiền chia sẻ.

Những bản tranh in ở triển lãm Mùa trong vườn cho thấy trải nghiệm hội họa đa dạng của họa sĩ Trang Thanh Hiền – vốn là PGS-TS nghiên cứu mỹ thuật cổ. Các tác phẩm có sự cách điệu duyên dáng của tranh dân gian. Nó cũng có những cảm xúc linh hoạt của đời sống mỹ thuật, có giao tiếp với hội họa thế giới. Trong chuỗi tác phẩm lấy cảm hứng từ tranh Van Gogh, có thể thấy những nét khắc uyển chuyển và bảng màu biến đổi liên tục, vừa hư vừa thực của chị. Nó cũng cho thấy sự hoàn thiện mà các kỹ thuật và cảm xúc của nữ họa sĩ đã tạo ra.





Nữ họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ Ngọc có con đường đồ họa liên tục từ khi là sinh viên mỹ thuật. Tranh khắc cao su kết hợp in độc bản là hướng đi mới của chị trong khoảng 3 năm gần đây. Chị cho biết cao su mềm mại cho phép khắc những nét khoáng hoạt, bay bổng. In độc bản là phương pháp thuận lợi cho thực hành tranh in ngẫu hứng. Tất cả thỏa mãn sự đam mê với hình thể và chồng lớp dựa trên cảm hứng nhất thời, giàu tính trực họa của họa sĩ.

Trong triển lãm lần này Nguyễn Thị Mỹ Ngọc vẽ nhiều bức nude. “Mùa thay bao nhiêu lá là bấy nhiêu trạng thái thay đổi của người phụ nữ, mà tôi đi tìm. Qua thân hình lúc thì trơ trọi cô đơn, lúc lại ẩn mình e ấp. Khi thì mạnh mẽ căng tràn như nét khắc ngọt của dao cứa, khi lại mềm mại ẩn hiện dưới làn mực loang nhòe. Tôi đi tìm người phụ nữ đó như đi tìm tôi trong nghệ thuật Đồ họa Tranh in, một loại hình nghệ thuật vừa lý trí lại vừa giàu cảm xúc”, nữ họa sĩ tâm sự.

Mùa trong vườn của hai nữ họa sĩ cho thấy khả năng hoàn thiện, sự cá thể hóa của các tác phẩm tranh in, tranh khắc gỗ. Nó cũng cho thấy sự chăm chỉ đi tìm cá tính của họ. Những mảnh vườn vì thế luôn thay lá, những người phụ nữ nude vì thế mang nhiều tâm trạng để trưởng thành.