Indie World Showcase giới thiệu 20 trò chơi mới cho Switch

Theo VCG, sự kiện Indie World Showcase mới nhất của Nintendo vừa được tổ chức vào thứ Tư ngày 11.5, buổi thuyết trình đã giới thiệu 20 tựa game sắp đến với máy chơi game cầm tay Switch của Nintendo.

Trong danh sách trò chơi được giới thiệu, sẽ có 4 trò chơi được ra mắt ngay trong ngày 11.5 là Mini Motorways, Soundfall, Opus: Echo of Starsong: Full Bloom Edition và Gibbon: Beyond the Trees. Còn lại là những cái tên khác như ElecHead, Totally Accurate Battle Simulator, Ooblets, Gunbrella, Mini Motorways, We Are OFK, Wayward Strand và Silt.





Buổi giới thiệu Indie World Showcase trước đó được tổ chức vào tháng 12.2021 và tiết lộ 19 trò chơi cho Switch. Gồm có Dungeon Munchies, Chicory: A Colorful Tale, Timelie, OlliOlli World, Afterlove EP, Loco Motive, River City Girls 2, Dungeon Munchie, Omori, Don't Starve Together, Sea of Stars, Aliisha - The Oblivion of Twin Goddesses, Endling - Extinction is Forever, và Figment 2: Creed Valley