CNN Indonesia cho biết, xuất phát từ nguồn tin của trang ASEAN FOOTBALL trên mạng xã hội X và Facebook tiết lộ, giải vô địch Đông Á do Liên đoàn Bóng đá Đông Á (EAFF) tổ chức, được cho là đang lên kế hoạch mời các đội tuyển từ khu vực Đông Nam Á tham gia giải đấu của mình. Trong đó, các đội tuyển Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Malaysia là những lựa chọn đang được cân nhắc mời tham dự.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch Đông Á cùng các đại diện Đông Nam Á khác? Ảnh: Minh Hoàng

"EAFF đang xem xét khả năng tổ chức EAFF Cup - hay còn gọi là East Asian Cup - vào tháng 6.2027. Giải đấu sẽ quy tụ các đội tuyển từ khu vực Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan.

Ban đầu, kỳ EAFF Cup tiếp theo dự kiến được tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2028. Tuy nhiên, hiện đang có phương án dời giải đấu sang năm 2027 và chuyển địa điểm đăng cai sang khu vực Đông Nam Á. Trong đó, Indonesia sẵn sàng nhận quyền đăng cai, với các đội mạnh trong khu vực cùng tham dự", CNN Indonesia cho biết.

Giải vô địch Đông Á tổ chức thế nào, vì sao có đội tuyển Việt Nam?

Báo hàng đầu tại Indonesia này dẫn nguồn tin từ ASEAN FOOTBALL cho biết: "EAFF được cho là đang nghiên cứu kế hoạch mở rộng giải vô địch bằng cách tổ chức kỳ năm 2027 tại khu vực Đông Nam Á, với các quốc gia tiềm năng đăng cai gồm Indonesia, còn có Thái Lan hoặc Việt Nam và Malaysia.

Hơn nữa, EAFF cũng được cho là đang cân nhắc phương án mở rộng giải đấu, mời các đội tuyển từ Đông Nam Á tham dự để tăng tính cạnh tranh và sự hấp dẫn".

EAFF Cup tổ chức khoảng 2 năm/lần, tương tự như AFF Cup, nay là ASEAN Cup của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, EAFF Cup chỉ có 4 đội tham dự vòng chính trong các kỳ gần đây, khiến giải đấu thiếu sự cạnh tranh. EAFF vì vậy muốn cải tổ giải đấu, mời thêm các đội từ Đông Nam Á tham dự.

"Giải đấu dự kiến diễn ra vào tháng 6.2027, với sự góp mặt của các cường quốc bóng đá Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, cùng khả năng mời thêm các đội tuyển từ khu vực Đông Nam Á sẽ tạo nên sức hút rất lớn", theo ASEAN FOOTBALL.

Theo CNN Indonesia, nếu giải đấu này diễn ra sẽ là tin vui cho các đội tuyển khu vực Đông Nam Á, vì giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6.2027 các đội đều trống lịch thi đấu do không có giải đấu lớn nào diễn ra. Trong khi vòng loại World Cup 2030 (các đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia thi đấu từ vòng loại hai) phải đến tháng 9.2027 mới thi đấu.

"Đây cũng có thể là tin vui lớn đối với HLV John Herdman (Indonesia), sau khi một số trận giao hữu dự kiến diễn ra trong đợt tập trung quốc tế của FIFA Days gần đây đã bị hủy bỏ. Các đội tuyển từ Đông Á - như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc - sẽ là những đối thủ lý tưởng cho Indonesia. Tương tự, các đội tuyển Việt Nam hay Thái Lan cũng đều muốn so tài với những đối thủ hàng đầu châu lục này", CNN Indonesia cho biết.

Hiện các phương tiện truyền thông ở Đông Nam Á cũng đã đề cập đến khả năng giải đấu EAFF Cup có thể được tổ chức trong khu vực. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có quyết định chính thức nào về kế hoạch này.