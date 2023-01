Indonesia điều hàng ngàn cảnh sát bảo vệ trận bán kết AFF Cup 2022

Về công tác an ninh, ông Endra Zulpan cho biết hiện đã có tổng cộng có 3.624 nhân viên phối hợp chung được điều động. Trong đó, 3.281 người là cảnh sát chống bạo động, 212 nhân viên an ninh và 131 nhân viên khác từ chính quyền địa phương. Toàn bộ lực lượng này sẽ thực hiện các công việc bảo đảm an ninh bên ngoài và xung quanh sân. Bên trong sân sẽ có 500 nhân viên an ninh theo quy định của FIFA làm công tác bảo vệ và sẽ có 1 người quản lý chung những nhân viên này.

Ngoài ra, có khoảng 200 nhân viên an ninh mặc thường phục được bố trí rải rác trên các khu vực khán đài cùng khoảng 100 nhân viên mặc đồng phục đứng gác ở lối đi của sân vận động. Những người này sẽ phối hợp với khoảng 200 người nữa theo dõi các diễn biến trên các khán đài và xung quanh sân qua màn hình từ các máy quay an ninh để kịp thời xử lý tình huống khẩn cấp, như cổ động viên ẩu đả, say xỉn hay các vụ manh nha gây náo loạn.