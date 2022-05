iOS 15.5 mở rộng tính năng ngăn trẻ gửi ảnh khỏa thân

Theo The Apple Post, người dùng ở các quốc gia được hỗ trợ sẽ thấy đề cập đến tính năng này trong ghi chú phát hành iOS 15.5. Cụ thể là dòng "iOS 15.5 có các cải tiến đối với Apple Podcast, các tính năng an toàn mới cho trẻ em và phụ huynh trong Tin nhắn cũng như các tính năng và bản sửa lỗi khác".

Năm ngoái, Apple tung ra tính năng An toàn Giao tiếp trong Tin nhắn (Communication Safety in Messages) để bảo vệ trẻ em xem hoặc chia sẻ nội dung khỏa thân. Ban đầu tính năng chỉ có ở Mỹ, nhưng Apple hiện đã mở rộng tính năng này thêm 4 quốc gia với iOS 15.5 gồm Úc, Canada, New Zealand và vương quốc Anh.

Với tính năng này, ứng dụng Tin nhắn có thể phát hiện trẻ có nhận hoặc đang gửi ảnh khỏa thân hay không. Nếu trẻ nhận được một bức ảnh không phù hợp, ứng dụng sẽ tự động làm mờ ảnh. Dù trẻ có thể chọn xem ảnh, nhưng thao tác tiếp theo sẽ hiển thị hướng dẫn và các nguồn phù hợp với lứa tuổi để giúp trẻ đưa ra lựa chọn an toàn.





Dù vậy tính năng này mặc định sẽ bị tắt. Khi được bật, nó sẽ quét ảnh trên thiết bị vì tất cả nội dung gửi qua iMessage vẫn được mã hóa đầu cuối.

Để thiết lập Communication Safety in Messages, thiết bị ngoài việc cập nhật iOS 15.5 còn phải thuộc tính năng Chia sẻ trong gia đình iCloud (iCloud Family Sharing) và đã bật Thời gian sử dụng (Screen Time).