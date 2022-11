iPad Gen 10 lên kệ tại Việt Nam, giá từ 10,99 triệu đồng

Ghi nhận tại hệ thống Di Động Việt, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam (AAR), từ khi ra mắt đến nay, iPad Gen 10 đã nhận được sự quan tâm từ đông đảo người dùng công nghệ, cao gấp 2 lần so với iPad Gen 9, bởi sự “lột xác” ngoạn mục về thiết kế với kiểu dáng mới, hiện đại và đẹp mắt hơn.

Vừa được lên kệ, iPad Gen 10 đã được hệ thống Di Động Việt điều chỉnh giảm đến 2 triệu đồng so với giá niêm yết. Cụ thể, iPad Gen 10 đang được bán với giá còn từ 10,99 triệu đồng (niêm yết 12,99 triệu đồng), iPad Gen 10 phiên bản kết nối 5G còn từ 15,49 triệu đồng.

Bà Phùng Phương, đại diện truyền thông của hệ thống Di Động Việt cho biết: “Apple đã có màn “lột xác” ngoạn mục về thiết kế cho iPad Gen 10 với kiểu dáng mới, hiện đại và đẹp mắt hơn, các màu sắc trẻ trung, năng động… Cùng với mức giá từ 10,99 triệu đồng, model này sẽ phù hợp với những bạn trẻ yêu thích thiết kế hiện đại, có ngân sách vừa phải và không yêu cầu khắt khe về cấu hình”.

Cụ thể, lần “lột xác” này đánh dấu cuộc cách tân về thiết kế trên dòng iPad tiêu chuẩn trong những năm qua. Model này đã bỏ phím home, màn hình cũng được gia tăng từ 10,2 inch lên 10,9 inch, viền mỏng hơn so với thế hệ tiền nhiệm. iPad Gen 10 có 4 màu sắc mang đậm dấu ấn trẻ trung, gồm: xanh, hồng, vàng và bạc.

Về cấu hình, iPad Gen 10 được trang bị con chip A14 Bonic, đây là nâng cấp đáng kể so với A13 Bionic trên iPad Gen 9 của năm ngoái. Con chip mới này sẽ giúp iPad Gen 10 cải thiện đến 20% hiệu năng CPU, đồng thời tăng 10% khả năng xử lý đồ họa so với thế hệ trước. Apple cho rằng, với chip A14 Bionic, iPad Gen 10 sẽ nhanh hơn 5 lần so với máy tính bảng Android bán chạy nhất.





Ngoài ra, iPad Gen 10 sẽ có những chuẩn kết nối hiện đại nhất như Wi-Fi 6 và 5G tùy từng phiên bản. Đặc biệt, cổng USB-C trên máy đã thay thế cho cổng Lightning truyền thống. Hệ thống camera 12 MP đem lại trải nghiệm trọn vẹn trong cả tác vụ quay phim, chụp ảnh, livestream…

Việc Apple cho ra mắt iPad Gen 10 đã tạo nên một phân khúc mới trên thị trường iPad. Trong khi iPad Gen 9 đang được giảm về mức giá hơn 7 triệu đồng sẽ nằm ở phân khúc phổ thông, phù hợp với đa số người dùng có nhu cầu sử dụng cơ bản; iPad Gen 10 với mức giá từ 10,99 triệu đồng sẽ nằm ở phân khúc tầm trung; cao cấp hơn sẽ có các dòng iPad Air, iPad Pro… đặc biệt là dòng iPad Pro 2022 có giá cao nhất lên đến gần 60 triệu đồng.

Được biết, ngoài iPad Gen 10, iPad Pro 2022 cũng đã chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam với giá từ 20,99 triệu đồng.