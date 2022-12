iPhone 15 Pro sẽ có thời lượng pin tốt hơn nhờ chip A17 Bionic

Theo BGR, TSMC cho biết quy trình 3nm của họ mang lại hiệu suất tốt hơn so với chip 5nm, trong khi yêu cầu ít năng lượng hơn khoảng 35%. Trong khi dòng iPhone 13 cải thiện đáng kể thời lượng pin, điều đó không thực sự xảy ra đối với các mẫu iPhone 14. Mặc dù công nghệ chip tương tự nhau giữa các thiết bị, nhưng màn hình Always On tiêu hao đáng kể pin. Nhưng mọi thứ sẽ thay đổi với iPhone 15.

Với công nghệ mới nhảy từ 5nm lên 3nm, TSMC cho biết chip mới sẽ mang lại hiệu suất tốt hơn trong khi cần ít năng lượng hơn. Vì thời lượng pin là một trong những tính năng chính mà người dùng yêu cầu nên việc tăng độ bền suốt cả ngày sẽ được hoan nghênh hơn. Tuy nhiên, do các mẫu iPhone 15 thông thường có thể đi kèm chip A16 Bionic, vì vậy chỉ những người dùng iPhone 15 Pro mới có thể hưởng lợi từ công nghệ mới này.

Chuyên gia phân tích màn hình Ross Young cho biết Apple sẽ mang Dynamic Island lên tất cả các mẫu iPhone 15. Điều này không có nghĩa là tất cả các phiên bản sẽ có công nghệ màn hình Always On hoặc ProMotion, vốn được cho là chỉ dành riêng cho dòng iPhone 15 Pro.

Các tin đồn trước đó cũng chỉ ra rằng các mẫu iPhone 15 thường sẽ có mặt sau bằng kính kết hợp khung nhôm, trong khi đó phiên bản iPhone 15 Pro có mặt sau bằng kính kết hợp khung thép không gỉ. Riêng iPhone 15 Pro Max (hoặc iPhone 15 Ultra) sẽ có mặt sau bằng kính kết hợp khung titan.





TrendForce cho biết Apple sẽ tiếp tục chiến lược của mình với hai loại chip khác nhau cho iPhone mới. Theo đó, iPhone 15 cao cấp sẽ có chip A17 Bionic, trong khi các phiên bản thông thường sẽ đi kèm chip A16 Bionic. Tất cả đều đi kèm RAM 8 GB. Thông tin về các lựa chọn bộ nhớ trong vẫn chưa rõ ràng, mặc dù Apple có vẻ như sẽ không cung cấp nhiều hơn những gì họ đã làm với dòng iPhone 14.

Mặc dù không có thông tin về máy ảnh trong phiên bản thông thường nhưng có một số điều cần nói về các mẫu Pro. TrendForce báo cáo rằng phiên bản iPhone 15 Pro Max cuối cùng cũng sẽ có ống kính tiềm vọng được đồn đại từ lâu. Tuy nhiên, các mẫu iPhone 15 Pro được cho là sẽ không đi kèm camera ống kính 8P, vốn được kỳ vọng giúp cải thiện chất lượng hình ảnh và giảm biến dạng.