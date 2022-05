J&T Express khánh thành trung tâm thứ 36 tại Củ Chi

Trung tâm mới của J&T Express được ứng dụng công nghệ vào hầu hết các khâu, quy trình tiếp nhận hàng hóa. Các bước nhập dữ liệu và giao hàng đều được xử lý nhanh gọn, tự động theo quy chuẩn Smart Logistics (hậu cần thông minh).

Hệ thống có lưu trữ dữ liệu được mã hóa nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và dễ dàng kiểm soát. Trung tâm dùng hệ thống ma trận phân loại hàng hóa tự động, hệ thống crossbelt 2 tầng, camera thang xám, cảm biến tự động hàng dừng khi đầy…

Với hiệu suất xử lý mức 4 - 5 phút cho một kiện hàng nhỏ, ước tính mỗi ngày TTTC mới có thể xử lý lên tới hơn 2 triệu kiện hàng lớn nhỏ các loại. Trung tâm mới có diện tích gần 60.000 m2, khi đi vào hoạt động sẽ nâng tổng diện tích toàn bộ 36 trung tâm của J&T Express lên 180.000 m2 với công suất xử lý lên đến 3.660.000 kiện hàng mỗi ngày.





Sau 4 năm tại Việt Nam, J&T Express đang trên lộ trình hoàn thành mục tiêu trở thành thương hiệu chuyển phát nhanh hàng đầu. Cuối năm 2019, J&T Express đã phủ sóng thành công khắp 63 tỉnh thành trên cả nước.

Năm 2022, thương hiệu chuyển phát nhanh đã mở rộng phạm vi hoạt động đến hơn 1.900 bưu cục và điểm nhận hàng trên toàn quốc. Đơn vị hiện sở hữu 850 xe tải vận chuyển hàng hóa các loại cùng đội ngũ nhân sự hơn 19.000 người.

Trong giai đoạn giãn cách xã hội năm 2021, J&T Express đã tiên phong triển khai sáng kiến “Thẻ bưu kiện an tâm” có thông báo thân nhiệt, trang bị huy hiệu “đã tiêm vắc xin” cho đội ngũ shipper nhằm đảm bảo an tâm, an toàn cho người dùng trong bối cảnh dịch bệnh.