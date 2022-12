Jungkook (BTS) vào top những người có sức ảnh hưởng ở World Cup 2022

Theo dữ liệu của Netbase Quid, Jungkook - “em út vàng" của nhóm nhạc nam toàn cầu BTS vinh dự được xướng tên trong Top 5 bảng xếp hạng người nổi tiếng được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội trong thời gian diễn ra FIFA World Cup 2022. Cụ thể, nam thần tượng xếp ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng và chỉ đứng sau “độ hot" của Lionel Messi với vị trí đầu bảng, “anh Bảy" Cristiano Ronaldo với vị trí thứ 2 và “vua phá lưới" Kylian Mbappé ở vị trí thứ 3. Neymar xếp ở vị trí thứ 5, sau Jungkook.

Bài hát mới nhất nằm trong danh sách những ca khúc chính thức của FIFA World Cup 2022 - Dreamers do Jungkook (BTS) với nghệ sĩ người Qatar Fahad Al Kubaisi thể hiện đã giúp anh trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên biểu diễn trong lễ khai mạc giải đấu và mang lại một lượng tương tác bùng nổ trên mạng xã hội xung quanh cái tên của mình. Với sức hút mãnh liệt của Dreamers cùng cái tên Jungkook (BTS), ca khúc đã chiếm lĩnh playlist nghe nhạc của đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới. Các cầu thủ huyền thoại cũng không ngoại lệ, không ít người đã chia sẻ những thước phim lên nền tảng mạng xã hội có đính kèm bài nhạc này. Sự bùng nổ đó đã giúp anh lọt vào top đầu bảng xếp hạng mặc dù không phải là một cầu thủ.





Trước thông tin này, người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi và chúc mừng cho giọng ca chính của BTS: “Jungkook được xếp bên cạnh các cầu thủ bóng đá nổi tiếng? Chúng tôi thích sự bùng nổ của anh ấy", “Jungkook đã lọt top cùng những cầu thủ tuyệt vời này, và với tư cách là một người hâm mộ, tôi tự hào về anh ấy”, “Tôi thực sự tự hào về việc Jungkook được xếp hạng cùng với những người tuyệt vời như họ”…

Ngoài Dreamers, Jungkook còn góp giọng trong hai ca khúc khác trong năm nay là Left and Right và Stay Alive. Bản hợp tác Left and Right của Jungkook và Charlie Puth đã đạt được thành công lịch sử, trở thành một trong những bản nhạc có lượt tiếp cận cao nhất của một ca sĩ Hàn Quốc trong lịch sử âm nhạc Mỹ. Forbes khẳng định em út BTS đã làm nên lịch sử với tư cách là nghệ sĩ solo Hàn Quốc và Kpop đầu tiên trên nhiều bảng xếp hạng toàn cầu.